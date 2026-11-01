María Pombo lleva el conjunto burdeos y rosa de esta marca deportiva española que querrás llevar del gym al café

¿Quién dijo que la ropa de gimnasio tenía que quedarse en el gimnasio? María Pombo demuestra que basta con mezclar bien los colores y elegir las siluetas adecuadas para conseguir un estilismo que funcione a cualquier hora del día. En su última apuesta, la influencer combina un cortavientos rosa empolvado con unos leggings campana en burdeos, dos prendas de inspiración deportiva que juntas tienen ese punto cool y desenfadado que tanto apetece llevar. El resultado es un look ideal para pasear por la ciudad, hacer recados o enlazar una sesión de entrenamiento con un café entre amigas.

Rosa empolvado y burdeos: una combinación que funciona

Si hay algo que hace especial este look es su paleta cromática . El rosa suave de la chaqueta aporta luz, delicadeza y un punto femenino, mientras que el burdeos de los leggings introduce profundidad y sofisticación. Juntos crean un contraste equilibrado, mucho más interesante que el clásico conjunto negro de gimnasio.

Además, el burdeos se ha consolidado como uno de esos colores que siempre consiguen que un estilismo parezca más trabajado . Tiene la intensidad del rojo, pero resulta más elegante y fácil de combinar. El rosa, por su parte, suaviza el conjunto y le da ese aire relajado y actual que encaja tan bien con el estilo athleisure : prendas deportivas que salen del gimnasio para conquistar la ciudad .

María completa la propuesta con zapatillas deportivas claras, gafas de sol oscuras y un bolso pequeño . Tres detalles que transforman un look funcional en un estilismo perfecto para pasear, hacer recados o improvisar una parada para tomar un café.

El cortavientos de Smore que marca la diferencia

La prenda protagonista de la parte superior es un cortavientos ligero de Smore, una marca española que apuesta por dar una vuelta de tuerca a los básicos deportivos. Su tejido técnico arrugado aporta textura y un acabado desenfadado, mientras que las mangas voluminosas consiguen que la silueta resulte mucho más especial.

El detalle que realmente nos conquista es la cintura ajustable con cordón, rematada con un pequeño volante . Este recurso define la figura sin renunciar a la comodidad y evita que la chaqueta tenga ese efecto demasiado recto de algunas prendas deportivas. El cierre frontal con cremallera y tirador en forma de corazón añade un guiño coqueto, y el logotipo reflectante en la espalda mantiene su esencia técnica. Es, precisamente, esa mezcla de funcionalidad y detalles femeninos la que convierte una chaqueta deportiva en una pieza que apetece llevar mucho más allá del entrenamiento.

Los leggings campana de Sprinter: comodidad con actitud

En la parte inferior, María elige unos leggings campana de la colección de Violeta Mangriñán para Sprinter , otra marca española. Su diseño ajustado en la parte superior y ligeramente acampanado en el bajo estiliza visualmente las piernas y aporta movimiento al conjunto .

La cintura alta ofrece sujeción , mientras que el tejido suave y elástico permite moverse con libertad . Pero su mayor ventaja está en su versatilidad: quedan igual de bien con zapatillas deportivas que con una sudadera amplia o una camiseta básica. Son esa prenda comodín que demuestra que ir cómoda no significa renunciar al estilo .

La alternativa ‘low cost’ que merece la pena

¿Te encanta la combinación, pero buscas una opción más económica? Kiabi tiene una alternativa interesante: sus leggings deportivos con bolsillos Ekstract en color burdeos, disponibles por 17 euros. Con una valoración de 4,8 sobre 5 basada en 154 opiniones, son una opción a tener en cuenta para quienes priorizan la comodidad y la practicidad sin gastar demasiado.

Desde el equipo de Kiabi destacan que «los tres bolsillos permiten llevar pequeños objetos esenciales, como el móvil, las llaves o una tarjeta, de forma práctica y accesible». Además, el diseño combina un tejido elástico y transpirable con una cintura elástica ancha, características que favorecen la comodidad y acompañan el movimiento.

La fórmula para copiar el look es sencilla: leggings burdeos, cortavientos rosa, zapatillas claras y accesorios minimalistas. El resultado es un estilismo fresco, cómodo y muy actual, perfecto para esos días en los que tenemos mil cosas que hacer y queremos vestir bien sin complicarnos la vida.

En cuanto al top que completa la propuesta, el equipo de Kiabi señala que «el detalle de la espalda aporta un elemento estético diferenciador, que da personalidad al diseño y refuerza su estilo deportivo». Un toque que combina estilo y funcionalidad, ya que, según explican, también busca «mantener la sujeción necesaria durante la práctica deportiva».