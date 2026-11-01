Joaquín Sabina lo deja claro sobre la izquierda: «Ya no lo soy tanto porque tengo ojos, oídos y cabeza. Es muy triste lo que está pasando»

Durante décadas, Joaquín Sabina ha sido uno de los rostros más reconocibles de la cultura progresista en España. Por eso, cada vez que sus palabras sobre política vuelven a circular por las redes, el debate está servido. Es lo que está ocurriendo ahora con unas declaraciones en las que el cantautor de Úbeda confesaba su desencanto con la izquierda: «Ahora ya no lo soy tanto porque tengo ojos, oídos y cabeza para ver lo que está pasando. Y es muy triste».

Qué dijo Joaquín Sabina sobre la izquierda

Sabina pronunció estas palabras el 15 de noviembre de 2022 en Madrid, durante la presentación de Sintiéndolo mucho, el documental sobre su figura dirigido por Fernando León de Aranoa, que le acompañó en la rueda de prensa junto al músico Leiva. Ante los periodistas, el cantante hizo una reflexión sobre la evolución de sus ideas políticas con el paso de los años.

«El fracaso del comunismo ha sido feroz. La deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón, justamente por haber sido tan de izquierdas», explicó, según recogieron entonces algunos medios de comunicación. Y remató con la frase que hoy se ha vuelto a hacer viral: «Ahora ya no lo soy tanto porque tengo ojos, oídos y cabeza para ver lo que está pasando. Y es muy triste».

Enfadado con el siglo XXI

Aquella reflexión formaba parte de una confesión más amplia sobre su visión del mundo actual. En la misma comparecencia, Sabina admitió que llevaba un tiempo muy enfadado con el siglo XXI, una época que cada vez entendía menos, tanto por el lenguaje que se impone en las redes sociales como por el rumbo que, a su juicio, estaba tomando el mundo con dirigentes como Donald Trump o Vladímir Putin.

Su desencanto, sin embargo, no supuso un giro radical. En esa misma rueda de prensa, el cantante celebró la reciente victoria del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil y elogió al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al que describió como un héroe extraordinario, según recogió Primera Hora.

Por qué vuelven a circular ahora sus palabras

Casi cuatro años después, fragmentos de aquella rueda de prensa se han vuelto a difundir en TikTok y otras redes sociales, donde algunos vídeos los acompañan de frases y comentarios que el cantante nunca pronunció. Por eso conviene recordar el contexto completo: Sabina no anunció un cambio de bando, sino que expresó la decepción de quien se había considerado durante toda su vida un hombre de izquierdas.

No es la primera vez que el autor de 19 días y 500 noches se define con matices. Pocos meses antes, en la presentación del mismo documental en el Festival de Cine de San Sebastián, se había descrito como alguien «de izquierdas con un lado anarquistón y otro liberal», según recogió Vozpópuli. Una definición que encaja con la imagen de un artista que siempre ha presumido de ir por libre.

Sus palabras siguen generando reacciones encontradas. Para unos, son la reflexión sincera de alguien que ha visto cómo se derrumbaban muchas de las ideas en las que creyó. Para otros, una decepción viniendo de quien fue durante décadas uno de los grandes referentes de la izquierda cultural española. Lo que está claro es que, a sus años, Sabina sigue sin dejar indiferente a nadie.