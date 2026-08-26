El piano de Freddie Mercury con el que compuso ‘Crazy little thing called love’ sale a subasta por casi 470.000 euros

Freddie Mercury dejó una huella imborrable en la historia de la música, pero ahora los fans de Queen tienen la oportunidad de acercarse un poco más al proceso creativo de una de las voces más importantes del rock. Un piano de cola Yamaha C3 que el artista utilizó en los míticos Musicland Studios de Múnich saldrá a subasta el próximo mes de octubre. El instrumento, que acompañó a Mercury mientras trabajaba en algunas de las canciones y discos más importantes de Queen, está valorado en una auténtica fortuna: entre 234.000 y 468.000 euros. La pieza forma parte de la colección del productor Reinhold Mack y su hijo Freddie Jr., ahijado del cantante, y será una de las grandes estrellas de una subasta que reúne otros objetos relacionados con el artista.

El piano que acompañó a Freddie Mercury en una etapa clave de Queen

El protagonista de esta historia es un Yamaha C3 de cola que durante años estuvo instalado en Musicland Studios, en Múnich. Aquel lugar se convirtió en uno de los grandes templos europeos de la grabación y por sus instalaciones pasaron algunos de los nombres más importantes de la música internacional. Freddie Mercury fue uno de ellos, pero no el único: el mismo piano también fue tocado por artistas y grupos como The Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, Donna Summer o Bryan Ferry.

La importancia del instrumento, por tanto, va mucho más allá de haber pertenecido a un estudio frecuentado por una estrella. El Yamaha C3 estuvo presente durante una época especialmente relevante para Queen, cuando la banda británica estaba dando forma a algunos de sus trabajos más reconocidos.

Mercury lo utilizó durante las sesiones de grabación de The Game, Hot Space y The Works, tres álbumes que pertenecen a diferentes momentos de la trayectoria del grupo y que reflejan la evolución musical de Queen durante los años ochenta.

Pero hay un detalle que hace que este piano resulte todavía más especial: entre las canciones asociadas a él aparece Crazy Little Thing Called Love, uno de los grandes éxitos de Queen y una composición especialmente vinculada a Freddie Mercury.

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De ‘Crazy Little Thing Called Love’ a los grandes discos de Queen

Pensar en un objeto utilizado por Freddie Mercury durante su proceso creativo permite acercarse a una faceta mucho más íntima del artista. Antes de los escenarios, de los estadios llenos y de las actuaciones que terminarían convirtiéndose en parte de la historia del rock, estaban las horas de trabajo, las ideas y los instrumentos con los que aquellas canciones comenzaban a tomar forma.

El Yamaha C3 acompañó precisamente ese proceso. Mercury recurrió a él durante el trabajo de Queen en Musicland Studios y también durante sus proyectos en solitario. De ahí que su valor no dependa únicamente de la firma o del nombre asociado al instrumento, sino de su conexión directa con una etapa creativa especialmente importante.

Además, Musicland no era un estudio cualquiera. Durante aquellos años se convirtió en punto de encuentro de algunas de las bandas más importantes del rock, lo que añade otra capa histórica al piano. Haber sido utilizado por Mercury, pero también por grupos como The Rolling Stones o Led Zeppelin, convierte al instrumento en una especie de testigo de una época irrepetible de la música.

¿Cuánto cuesta el piano de Freddie Mercury?

La cifra que tendrá que manejar quien quiera intentar hacerse con esta pieza de la historia del rock es considerable. Propstore, la casa encargada de la subasta, ha establecido una estimación de entre 200.000 y 400.000 libras.

Traducido a euros, hablamos aproximadamente de 234.000 euros como valoración mínima y hasta 468.000 euros como valoración máxima. Es importante señalar que se trata de una estimación previa y no del precio definitivo: la cantidad final dependerá de cómo avance la puja durante la subasta.

Una cantidad que puede parecer desorbitada por un piano, pero que adquiere otra dimensión cuando se tiene en cuenta su procedencia y, sobre todo, su relación con Freddie Mercury. No estamos ante un instrumento similar al que utilizó el cantante, sino ante el piano concreto que estuvo en los estudios donde Queen trabajó en varios de sus discos.

Además, existe un precedente que ayuda a entender el interés que despiertan los instrumentos vinculados al artista. En 2023, el piano personal de Freddie Mercury, utilizado por él para componer buena parte de sus grandes canciones, se vendió en Sotheby’s por alrededor de 1,7 millones de libras. Aquella pieza alcanzó una cifra muy superior a su estimación inicial y demostró hasta qué punto los objetos que estuvieron directamente ligados al proceso creativo del cantante pueden convertirse en auténticas piezas de coleccionismo.

No será el único objeto de Freddie Mercury que salga a la venta

El piano es la pieza estrella de una colección mucho más amplia vinculada a Reinhold Mack, productor alemán que trabajó estrechamente con Queen. El archivo que ahora llega al mercado reúne 81 lotes y conserva distintos recuerdos relacionados con Mercury y con el trabajo realizado junto a la banda.

Entre ellos aparece también un micrófono AKG C414 EB utilizado por Freddie Mercury para registrar voces principales y coros en el estudio. El equipo, que conserva su funda y el cable XLR rojo empleado en Musicland, tiene una estimación que puede superar los 100.000 dólares.

También se subastarán borradores manuscritos de canciones de la carrera en solitario de Mercury, como My Love Is Dangerous y Let’s Turn It On, pertenecientes a su álbum Mr. Bad Guy, publicado en 1985. A ellos se suma incluso un oso de peluche que el cantante regaló a la familia Mack.

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Cuándo y cómo se puede comprar

Los interesados en intentar hacerse con el famoso Yamaha C3 tendrán que esperar hasta octubre. La subasta organizada por Propstore tendrá lugar los días 1 y 2 de octubre de 2026, mientras que antes será posible contemplar los objetos presencialmente en Londres.

La exposición pública estará instalada en The Cumberland Hotel entre el 23 y el 27 de septiembre, donde los aficionados y posibles compradores podrán acercarse a la colección antes de que comience la puja.