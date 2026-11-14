La psicología dice que las chicas adolescentes más insensibles no lo son por el estilo de vida de su madre, sino por su afectividad superficial

Una investigación científica ha encontrado una relación entre determinados rasgos psicopáticos de las madres y la evolución de los llamados rasgos de insensibilidad emocional en adolescentes.

El estudio siguió durante un año a jóvenes con trastorno de conducta y analizó qué características maternas podían asociarse con una mayor presencia de estos rasgos.

Los resultados permiten conocer mejor los posibles factores familiares vinculados a su evolución y muestran diferencias relevantes según el sexo de los adolescentes analizados en la investigación.

Los rasgos afectivos maternos se relacionan con la insensibilidad emocional adolescente

El trabajo, publicado en Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry, estudió a 99 parejas formadas por adolescentes y cuidadores. Los jóvenes tenían entre 13 y 17 años y todos cumplían los criterios diagnósticos de trastorno de conducta.

Los investigadores evaluaron sus rasgos de insensibilidad emocional al comienzo del estudio y de nuevo 12 meses después.

Los rasgos insensibles o no emocionales (callous-unemotional en inglés o CU) se caracterizan por una menor empatía, una expresión emocional superficial y una reducción del sentimiento de culpa. Este conjunto de características identifica a un subgrupo de jóvenes con trastorno de conducta que presenta un mayor riesgo de mantener comportamientos antisociales.

La investigación también examinó los rasgos psicopáticos de las madres mediante cuatro dimensiones: interpersonal, afectiva, de estilo de vida y antisocial. El objetivo consistía en determinar si alguna de ellas podía asociarse específicamente con la evolución de los rasgos CU durante la adolescencia.

¿Qué relación encontraron los investigadores entre madres e hijos?

Los resultados señalaron una asociación prospectiva entre los rasgos psicopáticos afectivos de las madres y una mayor presencia posterior de rasgos CU en los adolescentes.

Esta relación se mantuvo después de controlar los niveles de insensibilidad emocional que los jóvenes ya presentaban al inicio, además de su edad, sexo, raza y la edad de la madre.

De las cuatro dimensiones estudiadas, solo la afectiva mostró una asociación estadísticamente significativa con los rasgos CU al cabo de 12 meses. Esta faceta de la psicopatía incluye características como una afectividad superficial y una menor empatía. Las dimensiones interpersonal, de estilo de vida y antisocial no fueron predictores significativos en el modelo final.

¿Influye el sexo del adolescente en esta relación?

Los investigadores detectaron diferencias según el sexo. La asociación entre los rasgos psicopáticos afectivos maternos y los rasgos CU fue significativa entre las chicas, mientras que no alcanzó significación estadística entre los chicos. El análisis específico mostró una relación positiva entre ambas variables en las adolescentes, pero no en los adolescentes varones.

Los autores plantean que las características de los cuidadores pueden actuar como marcadores de riesgo familiar, pero advierten de que los rasgos CU tienen una base compleja.

La evidencia científica apunta a la participación conjunta de factores genéticos y ambientales, así como a posibles interacciones entre la predisposición genética y las experiencias del entorno familiar.

Por ello, los resultados no permiten afirmar que los rasgos afectivos de una madre causen directamente insensibilidad emocional en sus hijos. El estudio muestra una asociación longitudinal dentro de una muestra concreta de adolescentes con trastorno de conducta y aporta datos para futuras investigaciones sobre cómo evolucionan estos rasgos durante la adolescencia.