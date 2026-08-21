La psicología confirma que los niños que mienten a menudo en su infancia desarrollan problemas de conducta cuando son adultos

Mentir es una conducta habitual en el desarrollo infantil, pero no todas las mentiras tienen la misma importancia. Un estudio revela que la persistencia de este comportamiento puede ser una señal de alerta temprana.

Los investigadores identifican que los menores que mantienen niveles elevados de deshonestidad tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas de conducta y trastornos de personalidad en la madurez.

El vínculo entre la mentira persistente en la niñez y los trastornos de comportamiento en la etapa adulta

Una investigación liderada por la doctora Victoria Talwar, de la Universidad McGill, aporta datos sobre la trayectoria de la mentira desde los 6 hasta los 19 años.

El equipo científico analizó a 3.017 niños en Quebec durante casi dos décadas para entender cómo evoluciona la honestidad y qué impacto tiene en la vida adulta.

La revista científica Development and Psychopathology publicó los resultados de este seguimiento, sugiriendo que la deshonestidad frecuente no es solo una etapa pasajera para un grupo específico de menores.

El estudio distingue entre diferentes perfiles de comportamiento. La mayoría de los niños, cerca del 73% según los informes de los profesores, muestra una tendencia de mentiras baja y decreciente a medida que crecen.

No obstante, existe un grupo de riesgo que incrementa sus engaños durante la adolescencia o los mantiene de forma estable y frecuente a lo largo de los años.

¿Cuáles son las señales que indican un problema de conducta futuro?

La psicología moderna busca identificar factores que permitan intervenir antes de que la conducta se vuelva crónica. Este estudio señala que la agresión temprana y la impulsividad funcionan como los principales predictores de una trayectoria de mentira problemática.

Concretamente, los niños que muestran altos niveles de agresión a los 6 años tienen más probabilidades de pertenecer al grupo que miente de forma persistente durante su crecimiento.

Del mismo modo, los docentes calificaron la impulsividad a los 12 años como un factor determinante para predecir quiénes seguirían recurriendo al engaño en la juventud.

Esta relación sugiere que, para algunos menores, la mentira no es una falta de moral, sino una estrategia impulsiva para evitar consecuencias o conseguir metas inmediatas de forma rápida.

Los expertos sugieren que detectar estos patrones a tiempo facilitan la aplicación de apoyos específicos, como el entrenamiento en control de impulsos y el desarrollo del razonamiento social.

Implicaciones en la salud mental y antecedentes penales en la juventud

El aspecto más revelador de la investigación es la conexión entre la infancia y la etapa adulta. Al cumplir los 22 años, los participantes que pertenecían a los grupos con mayor nivel de mentiras presentan una probabilidad significativamente superior de cumplir con los criterios del trastorno de la personalidad antisocial.

Esta condición se caracteriza por una manipulación persistente, desprecio por las normas sociales y una notable falta de remordimiento.

Además, los investigadores vinculan la deshonestidad recurrente con una mayor tasa de antecedentes penales por delitos violentos y no violentos en la juventud.

Por otra parte, es fundamental aclarar que estos hallazgos son asociativos y no prueban que la mentira causa directamente la delincuencia, sino que ambos factores suelen aparecer juntos junto a otros elementos de riesgo ambiental.

Los informes subrayan que los padres suelen detectar más mentiras que los profesores debido a la convivencia diaria, aunque los adolescentes a veces ocultan más información para ganar autonomía.

Por último, hay que destacar que una conducta deshonesta que persiste y se acompaña de agresividad requiere atención profesional para evitar problemas de comportamiento graves a largo plazo.