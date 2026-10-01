Las zapatillas Skechers de color verde oliva combinan a la perfección con las tendencias otoñales de 2026

Cuando llega el otoño, las zapatillas vuelven a convertirse en uno de los grandes protagonistas del armario. La comodidad ya no está reñida con el estilo y los diseños deportivos se incorporan cada vez más a looks que van mucho más allá del gimnasio. Entre las tendencias de la temporada, las zapatillas Skechers verde oliva aparecen nuevamente las siluetas inspiradas en décadas pasadas, con diseños que recuperan la estética vintage y la adaptan a las necesidades actuales.

Por ello, las zapatillas retro se presentan como una alternativa versátil para quienes buscan sumar personalidad a sus conjuntos cotidianos sin renunciar al confort. El modelo OG 85 Old School es una propuesta que combina inspiración clásica, detalles deportivos y tecnologías pensadas para favorecer una pisada cómoda. El medio Flash de Portugal asegura que estas zapatillas se centran en una estética deportiva y urbana, con el verde oliva como protagonista, una de las principales tendencias de la temporada.

Las zapatillas Skechers que más se llevan

Su estética vintage permite incorporarlas fácilmente a diferentes estilos, desde conjuntos informales con jeans hasta propuestas más actuales con prendas casual.

Las Skechers OG 85 Old School, disponibles en Amazon a 49,94 euros – con un 29% de descuento-, combinan una estética de inspiración vintage con elementos funcionales propios del calzado deportivo. Entre sus principales características:

Suela de tracción de goma flexible: proporciona flexibilidad y agarre, un aspecto práctico para utilizar las zapatillas durante diferentes actividades y desplazamientos cotidianos.

Espuma viscoelástica refrigerada por aire de Skechers: la plantilla incorpora esta tecnología orientada a proporcionar una sensación de confort y amortiguación durante el uso.

Entresuela estilo jogger: diseñada para absorber los golpes y aportar una pisada más cómoda, especialmente durante caminatas y actividades cotidianas.

Detalles del logotipo de Skechers: el branding se integra en el diseño y refuerza la identidad deportiva de la marca sin perder el aire retro del modelo.

Cordones: el sistema de cierre clásico permite ajustar las zapatillas al pie y completar su estética tradicional.

Puntera cerrada: su diseño de puntera cerrada las convierte en una opción práctica para el uso diario durante el otoño.

Tacón plano: la silueta mantiene una estructura plana, coherente con el estilo clásico y deportivo de estas zapatillas.

Amortiguación moderada: la plantilla textil ofrece una amortiguación pensada para aportar comodidad durante el uso cotidiano.

Ideas de looks con las Skechers OG 85 Old School

Una de las ventajas de las zapatillas Skechers es su capacidad para adaptarse a diferentes ocasiones. Algunas ideas para llevarlas esta temporada son:

Jeans rectos y sweater: una combinación sencilla para todos los días. Un jean azul o negro, un sweater de punto y las Skechers en verde oliva crean un conjunto casual y cómodo.

Pantalón cargo y camiseta básica: para potenciar su inspiración deportiva, se pueden combinar con un pantalón cargo, una camiseta blanca y una campera bomber.

Falda midi y sweater: el contraste entre una prenda femenina y unas zapatillas de estética retro genera un look moderno. Una falda midi en beige, negro o denim funciona especialmente bien.

Pantalón sastrero y blazer: las zapatillas deportivas también pueden incorporarse a conjuntos más sofisticados. Un pantalón de vestir, una camiseta básica y un blazer permiten crear un estilismo urbano para la oficina o una salida informal.

Leggins y abrigo oversized: una alternativa cómoda para hacer recados, viajar o disfrutar del día. El abrigo amplio aporta estructura al conjunto.

Denim total: una camisa o chaqueta de denim combinada con jeans y las Skechers OG 85 Old School genera un look casual con una marcada inspiración retro.

Vestido casual y chaqueta: para una salida de fin de semana, un vestido de punto o algodón acompañado por una chaqueta corta permite equilibrar el carácter deportivo de las zapatillas.

Consejos para cuidar las zapatillas Skechers

Para conservar el aspecto y las características de las zapatillas durante más tiempo, es recomendable prestar atención a su mantenimiento:

Evitar el agua: el modelo no es resistente al agua, por lo que conviene evitar utilizarlo bajo la lluvia o en superficies muy mojadas.

Limpiar con cuidado: retirar el polvo y la suciedad superficial con un cepillo suave o un paño adecuado para los materiales de la zapatilla.

No utilizar productos agresivos: algunos limpiadores pueden alterar el color o deteriorar los materiales.

Dejar secar al aire libre: si las zapatillas se humedecen, es preferible dejarlas secar naturalmente y alejadas de fuentes de calor directo.

Evitar la lavadora salvo la indicación del fabricante: los ciclos de lavado pueden afectar los materiales, la estructura y los detalles del calzado.

Guardarlas correctamente: conservarlas en un espacio seco y ventilado, evitando lugares con humedad o exposición prolongada al sol.

Alternar su uso: si se utilizan con frecuencia, alternar entre diferentes pares permite que el calzado descanse y ayuda a conservar su forma.