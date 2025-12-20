Alex Mesa, profesor español en Irlanda: «Los niños de 2 años son la etapa más difícil en la que he trabajado»

Cuando los niños se hacen mayores, los maestros tienen que enfrentarse a que intenten hacer trampas en los deberes con Inteligencia Artificial. Sin embargo, el profesor afincado en Irlanda Alejandro Mesa tiene claro que la etapa más difícil del niño es cuando son mucho más pequeños.

Mesa, conocido en TikTok como @buenosdiasporcierto, es un maestro español con más de siete años de experiencia que ha trabajado en distintos contextos educativos y países. Tras su paso por Japón, donde enseñó en Fukuoka, actualmente ejerce como profesor en Irlanda.

Desde allí, ha compartido una reflexión sobre la educación infantil y la importancia de valorar esta etapa, que considera fundamental en el desarrollo de los niños. Él lo tiene claro: los niños de dos años son los más complicados y en España no lo estamos valorando.

Un profesor se replantea cómo tratamos a los maestros de infantil en España

Mesa ha explicado que su experiencia en Irlanda le ha hecho replantearse la manera en la que se trata la educación infantil en España: «Llevo más de siete años trabajando como maestro y hay algo que hasta que no he llegado a Irlanda no me he dado cuenta. Y es algo que me parece muy injusto cómo lo tratamos en España».

Para ver con qué otros casos puede compararlo, ha repasado su trayectoria como profesor: «He trabajado en Primaria, he trabajado con adultos en Japón, he trabajado con la Cruz Roja como voluntario con refugiados, he trabajado en barrios con niños en riesgo de exclusión social, y todos han tenido su dificultad y su trabajo».

Sin embargo, para Mesa nada es comparable con trabajar con los más pequeños: «Llevo seis meses trabajando en Irlanda en la etapa infantil, con niños de dos años, y es que esta es la etapa más difícil en la que yo he trabajado y la más importante. Es que no me cabe ninguna duda».

Por qué la labor de un profesor es tan importante con los niños de dos años

El maestro ha descrito la evolución que observa día a día en los más pequeños: «Niños que venían llorando, que no querían entrar, que no sabían hablar, que no sabían caminar, que no sabían relacionarse, egoístas… Bueno, os lo podéis imaginar».

«Pero son niños que con cariño, con amor, con empatía, con trabajo, con educación, les ves que empiezan a dar sus primeros pasos, que empiezan a hablar, que empiezan a relacionarse. Lo que tú haces ellos lo copian, lo imitan», ha añadido.

En todo caso, no quiere que se le reste importancia a lo que hacen en otros niveles educativos: «No le quito mérito a mis compañeros de Primaria, de Secundaria, de Bachillerato, de la Universidad, de adultos, porque también tiene sus dificultades y hacen mucho trabajo, pero es que esta etapa es súper importante».

La denuncia de un maestro: el trabajo con niños está muy mal pagado en España

Cada vez hay más profesores que se quejan de la precariedad de trabajar con niños, y Mesa también ha querido denunciar la falta de reconocimiento: «Me fastidia mucho que a nivel económico es la etapa que menos se paga».

En comparación, ha destacado la diferencia con su salario en Irlanda: «Porque yo aquí estoy cobrando una media de 2.500 o 3.000 euros al mes. En España si llegas a la mitad ya puedes dar gracias».

«Cobrar 1.200 o 1.500 euros para trabajar con unos ratios de 15 o 20 niños. ¿Podéis imaginar estar con esa cantidad de niños de dos o tres años tú solo? Yo aquí como máximo puedo estar con seis niños, y ya muchas veces se me complica», ha ejemplificado.