La Policía evita un nuevo asesinato en Málaga: detiene a un narco con granadas de mano que iba a matar a un capo rival

Los agentes de la Brigada de Policía Judicial de Málaga acaban de evitar una tragedia en la Costa del Sol, al detener a un narco cuando pretendía matar a un rival lanzándole dos granadas de mano en su vivienda. El arrestado ha confesado que, «de no encontrar a su rival, habría lanzado las granadas contra un local comercial que posee en la ciudad de Marbella» cuando estuviera cerrado al público.

Los hechos han tenido lugar esta tarde de miércoles, cuando los policías estaban siguiendo de forma discreta al narco que circulaba en dirección a San Pedro de Alcántara (Málaga). Al detectar que tomaba el camino de la vivienda de uno de sus rivales, con los que mantenía una fuerte deuda por asuntos relacionados con la droga, los agentes de la Policía Nacional han decidido cortarle el paso ante el temor de que intentara algún acto violento contra la otra persona.

Los policías no se equivocaban, una vez arrestado, han registrado el vehículo del narco y han encontrado en el maletero dos granadas de mano. Los explosivos estaban en perfecto estado para su uso e iban a ser utilizados esta misma tarde.

Otro plan: tirar las bombas contra un local

La intención del narco detenido era lanzar las dos bombas de mano contra la vivienda de otro narco con el que tenía una deuda sin cobrar de 150.000 euros.

La providencial intervención de los agentes de la Brigada de la Policía Judicial de Málaga ha evitado el atentado entre narcos, pero también la posibilidad de una tragedia aún mayor ya que el arrestado ha confesado que «de no encontrar a su rival en la vivienda, pensaba lanzar las granadas de mano contra un local que poseía en Marbella, cuando estuviera cerrado al público».

El sujeto, un hombre de 44 años español, como el otro narco que era su objetivo, ha quedado detenido en dependencias de la Policía Judicial, ya que su vigilancia estaba incardinada en una serie de seguimientos previstos para un intervención aún más ambiciosa dentro de la lucha que sostiene la Policía Nacional con las bandas criminales asentadas en la Costa del Sol.

Más narcos con fusiles y granadas

Precisamente, hace poco más de dos meses que la Policía Nacional desarticuló en la provincia de Málaga una organización criminal dedicada al tráfico de armas y drogas, en una operación que se saldó con la detención de cuatro personas y la intervención de un importante arsenal, además de una buena cantidad de droga.

En este caso, los narcos disponían de 36 armas largas de guerra, incluidos fusiles de asalto, 11 armas cortas, 11 granadas de mano y miles de cartuchos de munición, además de una importante cantidad de sustancias estupefacientes.

La investigación, desarrollada por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría Provincial de Málaga, evitó de esta forma que se usaran las armas para cometer más venganzas e incluso contra los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.