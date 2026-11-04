Detenida una madre en Badajoz por vender a cuatro de sus hijos menores

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en Badajoz a una mujer acusada de haber vendido a cuatro de sus hijos. En la operación conjunta han sido detenidas cinco personas más en Badajoz y Linares (Jaén).

La arrestada daba a luz a los bebés en su vivienda para no dejar rastro de los nacimientos y luego vendía a los menores a una red de tráfico de niños. Fuentes del caso apuntan que la madre detenida llevaba años vendiendo a sus propios hijos.

La detenida es una mujer de nacionalidad española y de momento, se desconoce la vinculación del resto de detenidos.

La investigación se está realizando forma conjunta por la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) de la Policía Nacional con el apoyo de la unidad orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Este miércoles, los investigadores han llevado a cabo registros y detenciones en Badajoz capital, Montijo (Badajoz) y Linares (Jaén). La mujer ha sido detenida junto a otro hombre en Montijo, mientras que uno de los registros de Badajoz se ha llevado a cabo en la vivienda de un matrimonio portugués.