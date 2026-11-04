SUCESOS

Detenida una madre en Badajoz por vender a cuatro de sus hijos menores

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Policía Nacional durante la operación en Badajoz.EFE
Ángel Moya
  • Ángel Moya
  • Periodista en activo desde 1994, especializado en información de sucesos y actualidad. En OKDIARIO desde el año 2018. Fui redactor del Diario de Las Palmas, pasé por los Informativos de Telecinco, me ocupé de sucesos en Telemadrid hasta el 2006, fui prescriptor en plató de sucesos y actualidad para Las Mañanas de Cuatro y el Programa de Ana Rosa hasta el año 2019 y desde entonces colaboro con TVE. Desde hace dos años, también me puedes escuchar en el programa Por Fin de Onda Cero en la sección "De buenos y malos". Coautor de los libros "Los reyes latinos", "Red de mentiras" y "Tras el muro".

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en Badajoz a una mujer acusada de haber vendido a cuatro de sus hijos. En la operación conjunta han sido detenidas cinco personas más en Badajoz y Linares (Jaén).

La arrestada daba a luz a los bebés en su vivienda para no dejar rastro de los nacimientos y luego vendía a los menores a una red de tráfico de niños. Fuentes del caso apuntan que la madre detenida llevaba años vendiendo a sus propios hijos.

La detenida es una mujer de nacionalidad española y de momento, se desconoce la vinculación del resto de detenidos.

La investigación se está realizando forma conjunta por la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) de la Policía Nacional con el apoyo de la unidad orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Este miércoles, los investigadores han llevado a cabo registros y detenciones en Badajoz capital, Montijo (Badajoz) y Linares (Jaén). La mujer ha sido detenida junto a otro hombre en Montijo, mientras que uno de los registros de Badajoz se ha llevado a cabo en la vivienda de un matrimonio portugués.

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