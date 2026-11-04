La Guardia Civil detiene otra vez a unos ladrones de viviendas arrestados hace un año por otros 58 robos

Un juzgado les dejó en libertad en 2025 tras ser detenidos por cometer 58 robos y ahora la Guardia Civil ha tenido que arrestarlos otra vez por 26 nuevos asaltos. Se trata de una pareja de delincuentes, un hombre de 51 años y una mujer de 34, vecinos de Badajoz, que aprovecharon su puesta en libertad a la espera de juicio para seguir robando a manos llenas en Cáceres, Badajoz, Salamanca y Córdoba.

La investigación de la Guardia Civil, arrancó el pasado mes de septiembre tras tener constancia de una serie de robos con fuerza en establecimientos y viviendas ubicados en distintas localidades de la provincia de Cáceres.

Durante las inspecciones técnico-oculares de los lugares donde se cometieron los robos. En ellas los agentes detectaron que los responsables de los hechos delictivos actuaban bajo el mismo modus operandi para acceder a los diferentes inmuebles.

Volvían a colocar las cerraduras forzadas

Los ladrones, primero forzaban las cerraduras y tras consumar los robos las volvían a colocar en su lugar, para evitar que los propietarios pudieran darse cuenta con rapidez del saqueo de sus viviendas o locales.

Los delincuentes siempre aprovechaban las horas nocturnas para cometer los robos, tratando de evitar la presencia de vecinos en la zona. Su objetivo eran las joyas y el dinero en efectivo, pero también robaban enseres personales, herramientas y ropa.

Tras la identificación de los responsables, la Guardia Civil comenzó a seguir sus pasos hasta el pasado 27 de octubre, durante un seguimiento controlado de los ladrones que se había iniciado en Badajoz y que continuó por la carretera N-523, en dirección a la provincia de Cáceres.

La detención de los ladrones se produjo en el transcurso del seguimiento, ya que el conductor, sospechando que les seguían, pisó el acelerador a fondo y circuló a toda velocidad por la vía, generando un grave peligro para el resto de usuarios de la carretera.

Finalmente, los agentes procedieron a la detención de un hombre y una mujer, de 53 y 36 años respectivamente, ambos residentes en Badajoz y de sobra conocidos por los guardias civiles. En el registro practicado al vehículo en el que se desplazaban, los agentes localizaron guantes y diversas herramientas susceptibles de haber sido utilizadas en los robos investigados.

Detenidos en 2025 por otros 58 robos

Se da la circunstancia de que ambos ladrones ya fueron detenidos en 2025, en el marco de la operación DOKOL, por la supuesta comisión de otros 58 robos con fuerza, afectando también a distintas localidades y provincias.

Finalmente, tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres, se ha decretado el ingreso en prisión provisional para los dos detenidos acusados de otros 26 robos cometidos desde que les dejaron en libertad provisional.