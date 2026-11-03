El líder de Blocus España: viajes a París, familia acomodada y un iphone 18 pro para convocar los saqueos

El autoproclamado líder de Blocus en España está en prisión provisional porque tenía recursos de sobra para fugarse, entre otros motivos. Hijo de una familia acomodada de Picanya (Valencia), el joven de 20 años viajaba a París y Turquía con frecuencia y usaba un iPhone 18 de última generación para convocar los saqueos en toda España.

La titular de la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrent argumentó su envío a prisión de forma provisional y sin fianza por la posible destrucción de pruebas y por el riesgo de reiteración delictiva y de una eventual fuga, al contar el detenido con facilidad para desplazarse y disponer de suficientes recursos económicos.

También se ordenó el cierre de sus cuentas y la prohibición de que acceda a cualquier red social durante su estancia en la prisión de Picassent. El auto de prisión destaca la facilidad que tenía el detenido, apodado Fuck AEAT (que se joda Hacienda) para organizar con rapidez y coordinación a miles de menores para que cometieran los saqueos y los disturbios callejeros.

El autor encapuchado del vídeo de Blocus

Todo lo hacía desde un iPhone 18 Pro, con el teléfono de última generación de 1.500 euros. Con ese teléfono, según los investigadores del Servicio de Información de la Guardia Civil, el líder de Blocus España administraba varios grupos de Telegram y de la aplicación Signal como Blocus BCN2 y Blocus BCN-2, bajo el pseudónimo de Fuck AEAT.

En esos grupos colgó el pasado 28 de octubre un vídeo en el que aparecía encapuchado como líder de Blocus en España e intentaba camuflar los saqueos y el pillaje como una protesta social.

Finalmente, la Guardia Civil tardó 24 horas en identificar y localizar la ID de sus cuentas, lo que condujo a su arresto el pasado viernes y desactivó en gran parte los nuevos saqueos convocados para el fin de semana.

«Nos vemos obligados a ser radicales»

«Buenas noches, soy Fuck AEAT («Qué se joda Hacienda») y supongo que ya me conoceréis, ya que últimamente se habla de Blocus y los medios se dedican a desinformar», así se presentaba por primera vez ante el público el líder de los saqueadores de Blocus en Barcelona y España.

«Hemos venido a hablar, quiero hablar de la verdad de Blocus, una serie de protestas que ‘ha hecho el caos’ en toda Francia y una gran minoría hizo lo que hizo aprovechando su situación, saqueando tiendas, pero solo se informó para crear miedo en toda la ciudadanía», sostenía el enmascarado, ocultando su rostro con un pasamontañas y unas gafas de sol y leyendo el discurso con dificultad.

«No somos judíos, ni nazis»

«Me toca hablar con la verdad, a pesar de que ciertos partidos políticos se aprovechan de nosotros para culpar a ciertas etnias, pero la verdad, no somos ni judíos ni nazis, ni de ningún partido político, solo somos ciudadanos como vosotros que diariamente estamos siendo jodidos y ellos aprovechándose de nuestros impuestos para dejarnos jodidos».

«No podemos acceder a una vivienda digna y ni siquiera tenemos una buena sanidad; nos están jodiendo. Se ríen en nuestras caras para hacer lo que quieren con nuestro dinero. Nuestro objetivo no es robar a currantes ni crear destrozos, y nos hemos visto obligados a hacer este movimiento más radical para que nos escuchen, y he decidido dejar este mensaje para recordaros que los medios nos comen la cabeza».

«Nos veremos este sábado, igual no, igual sí. No estoy en España, igual ni en Europa. Nos veremos, buenas noches». Al final estaba en Picanya (Valencia) y la Guardia Civil le detuvo sin darle tiempo a protagonizar un nuevo fin de semana de saqueos.