Al líder de Blocus Barcelona los saqueos a comercios de ropa se le quedaban cortos y prefería las joyerías. Detenido e investigado por los delitos de conspiración para cometer desórdenes públicos, dirigía el grupo de WhatsApp «Joyerías Bcn 24 de octubre». Desde allí, daba órdenes e instrucciones y distribuyó a sus seguidores un mapa con los lugares que se querían asaltar: «Lo reventamos todo».

«No tengáis piedad de nadie». Es otro de los mensajes que el juez atribuye a este joven de 18 años de Barcelona detenido y enviado a prisión por haber fomentado, supuestamente, los saqueos del 24 de octubre en el centro de la ciudad.

Según el auto de prisión provisional, el detenido envió un mapa, explicó a los participantes cómo llegar al punto de encuentro y anunció con quién se presentaría. «Allí podemos estar todos organizados», escribía el líder de Blocus BCN. En otro mensaje los quería «a todos como una banda familiar». El mapa que envió a sus seguidores explica, según el juez, el papel de líder que tenía el detenido dentro del grupo.

Lo negó todo ante el juez

El detenido negó ante el juez que hubiera organizado los saqueos y se escudó en que mandó esos mensajes incitando a la violencia por la presión de sus amigos para formar parte de Blocus.

Sin embargo, los investigadores de los Mossos d’Esquadra presentaron ante el juez los mensajes del detenido eligiendo a sus seguidores para darles acceso a los grupos para saquear: «Haré un par de grupos y meteré a gente que conozco», dijo. También suspendía y abría grupos nuevos para evitar el rastreo de la Policía.

Ahora, los Mossos investigan si el detenido, de nacionalidad española y de origen extranjero, y sin antecedentes, participó en los saqueos a joyerías que se produjeron la noche del 24 de octubre.

En la entrada y registro de su casa, los Mossos encontraron dos katanas y un arma de fuego, indicios que, según el juez, prueban la peligrosidad del detenido y justifican la prisión provisional, además de la posibilidad de que vuelva a organizar nuevos actos violentos de saqueo.