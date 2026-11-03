Iturralde raja del CTA tras el fallo del derbi vasco: «¿Quién me asegura a mí…?»

El derbi vasco demostró que el uso del VAR es un auténtico desastre que cada jornada de Liga tiene su momento de protagonismo. La imagen del fin de semana sin duda fue la del pasado domingo en el derbi vasco con un penalti muy polémico de Aramburu sobre Nico Williams. Una acción en la que Hernández Hernández se equivocó, ya que las imágenes demostraron que el jugador de la Real Sociedad tocó el balón antes que el del Athletic. El VAR no intervino y la jugada acabó siendo decisiva en la victoria de los leones. El CTA tuvo que salir a disculparse y el ex colegiado Iturralde González salió como nunca para señalar el grave problema que existe con el videoarbitraje.

«Este chip de chip en el balón. El que coge el fotograma es la máquina. Correcto. Todos los goles que ha habido fuera de juego milimétricos o todos los goles anulados que ha habido fuera de juegos milimétricos. Una vez que se ha demostrado que la máquina se puede sincronizar, se ha demostrado porque han puesto el electrocardiograma», comentó el ex árbitro.

«La empresa en los fueras de juego milimétricos no pone el electrocardiograma cuando toca el balón el jugador. Es decir, han creado una duda. Ahora, todos esos goles que ha habido hasta la jornada 11 de fuera de juego milimétricos a favor o en contra, anulados o dados, son ciertos, claro». Una decisión que condicionó el partido, ya que el gol fue clave en la victoria del Athletic que desató la furia la Real Sociedad: «La tecnología dice que es una uña. Medio milímetro es medio milímetro. Pero ahora la pregunta mía es la siguiente: Si me tengo que creer ahora la tecnología, cuando la propia tecnología dice que sí, que ha habido una desincronización, que puede haber una desincronización.

«Ahora todos esos goles por una milésima que hemos visto los goles a favor o los goles anulados. ¿Ahora yo me pregunto y por qué no ha podido haber una desincronización entre esos goles?», concluyó Iturralde en El Larguero. Otro error grave en el VAR que pone el foco en que el sistema no funciona.