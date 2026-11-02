El balón con ‘tecnología punta’ de la Liga de Tebas falló en el derbi vasco: el CTA rectifica un polémico penalti

El balón con ‘tecnología punta’ de la Liga de Javier Tebas ha fallado en uno de los partidos más importantes de cada temporada. El derbi vasco, además de por la victoria del Athletic Club contra la Real Sociedad por 2-1, estuvo marcado por un polémico penalti de Aramburu sobre Nico Williams. La jugada no dejaba lugar a dudas: el defensa del cuadro donostiarra toca claramente la pelota y no golpea a Nico Williams y, por tanto, Hernández Hernández no debió señalar pena máxima.

Tristemente para los intereses de la Real, ocurrió lo contrario y este lunes el CTA ha admitido en un extensísimo comunicado que, efectivamente, el chip de balón que detecta cada contacto falló y el robo de Aramburu fue limpio. Gracias a ese penalti, Álex Berenguer marcó el gol definitivo antes del descanso y los leones se llevaron la victoria en el derbi vasco.

«Toco claramente el balón, hasta Nico me lo ha dicho. El árbitro me dice que desde el VAR le han dicho que yo no toco el balón, pero la tecnología no dice lo mismo», expresó Arambulu en el post partido. Hernández Hernández, por su parte, justificó la decisión.

Comunicado del CTA

El Comité Técnico de Árbitros ha solicitado un informe a Kinexon, empresa responsable del desarrollo del Connected Ball (balón conectado), con el objetivo de esclarecer lo sucedido durante el encuentro disputado el pasado domingo en San Mamés entre el Athletic Club y la Real Sociedad, correspondiente a la jornada 11 de Primera División, en relación con la acción de penalti que dio lugar al segundo gol del conjunto local.

Antes del encuentro, el árbitro VAR designado, que cuenta con una amplia experiencia en el uso de esta tecnología tras haberla utilizado en el pasado Mundial y haber recibido formación específica sobre su funcionamiento (fue el único árbitro VAR español que acudió al Mundial), realizó con el operador de VAR antes del encuentro la sincronización prevista en el protocolo, sin que se detectara incidencia alguna. Asimismo, Mediapro efectuó durante el partido comprobaciones aleatorias de dicha sincronización.

En una acción del primer tiempo, el árbitro señaló penalti al considerar punible el derribo de un defensor de la Real Sociedad sobre un atacante del Athletic Club. La jugada fue revisada desde la sala VOR y, conforme a la visualización disponible en ese momento de la señal proporcionada por el Connected Ball, se interpretó que era el jugador del Athletic Club quien tocaba el balón, sin que lo tocase el jugador de la Real Sociedad.

Al trasladarse posteriormente la métrica a la producción televisiva para mayor transparencia, se corroboró que el contacto del jugador del Athletic Club coincidía con el último pico registrado en la métrica (antes de que hipotéticamente el jugador de la Real Sociedad pudiese haber tocado el balón), sin que apareciese ningún otro con posterioridad, lo que indicaba que el futbolista de la Real Sociedad no había llegado a tocar el balón. No obstante, se apreciaron dos picos anteriores cuya correspondencia con las imágenes no resultaba clara.

Ante esta circunstancia, el CTA solicitó a Kinexon un análisis específico de lo sucedido y una explicación detallada de esos dos picos previos al que, a priori, correspondía al último contacto del jugador del Athletic Club. El informe emitido por la compañía concluye:

«La explicación más probable es un ligero desfase de sincronización de aproximadamente 1–2 fotogramas (20–40 milisegundos, a 50 fotogramas por segundo) entre la señal del balón y el vídeo del VAR. En la visualización original, los picos de la señal aparecen ligeramente antes que los contactos físicos correspondientes que se ven en el vídeo. Esto pudo llevar a interpretar que el jugador de la Real Sociedad no tocó el balón, ya que en el momento aparente del contacto no se veía ningún pico adicional. Sin embargo, al resincronizar la señal con el vídeo descontando este desfase, la señal encaja con lo que se ve en pantalla, no solo en esta acción sino también en lo que ocurre antes y después, algo que no sucedía en la visualización original. El pico más destacado coincide entonces con la llegada del jugador de la Real Sociedad al balón».

A la vista de las conclusiones del informe, el jugador de la Real sí habría tocado en último lugar el balón pudiendo no ser correcta la decisión de señalar penalti. Sin embargo, atendiendo exclusivamente a la información que el árbitro VAR tenía disponible en el momento de la revisión y a la sincronización que mostraba entonces el sistema, la resolución adoptada desde la sala VOR fue la correcta en dicho momento, al no disponer de evidencias que permitiesen modificar la decisión tomada sobre el terreno de juego y, precisamente, contar con una evidencia sólida (la métrica del balón conectado) que permitía aseverar que solo el jugador del Athletic Club había tocado el balón.

El CTA considera igualmente relevante precisar que el Connected Ball funcionó correctamente durante el encuentro. La incidencia detectada se circunscribe al desfase de sincronización descrito entre la señal proporcionada por el balón y el vídeo utilizado por el VAR.

El sensor del Kinexon Connected Ball proporciona información temporal de gran precisión. En su aplicación al VAR mediante cámaras de televisión, la señal del balón se sincroniza manualmente, por parte del operador de VAR, con el vídeo antes de cada encuentro mediante botes controlados del balón. Este procedimiento es diferente al empleado en el sistema de fuera de juego semiautomático (SAOT), en el que el Connected Ball y las cámaras específicas de seguimiento se sincronizan de manera continua mediante Precision Time Protocol (PTP), con precisión de milisegundos y sin necesidad de alineación manual.

El Comité Técnico de Árbitros, aun tratándose de una incidencia técnica ajena al propio Comité, continuará colaborando con las empresas y profesionales responsables de estas tecnologías para perfeccionar los procedimientos de utilización y sincronización, reforzar su fiabilidad y minimizar la posibilidad de que situaciones de esta naturaleza puedan repetirse.