El etarra Otegi saca pecho con el homenaje a la ikurriña en el derbi vasco: «Superando las prohibiciones del franquismo»

El etarra Arnaldo Otegi utilizó sus redes sociales en la noche de este domingo para sacar pecho del homenaje realizado a la ikurriña en el derbi vasco jugado en San Mamés entre Athletic y Real Sociedad. El secretario general de EH Bildu no tardó en acordarse del franquismo para celebrar esta efeméride.

«De 1976 a 2026. De Atotxa a San Mamés. ¡De San Mamés al mundo! Nuestros colores. Nuestra esencia. Nuestra identidad. Nuestra cultura. Nuestra lengua. Nuestra gente», comenzó señalando Otegi en su mensaje en redes sociales.

«Como hace 50 años superando las prohibiciones del franquismo, José Ángel Iribar e Inaxio Kortabarria han desplegado la ikurriña al inicio del derbi vasco. ¡Una imagen histórica y conmovedora! ¡Venimos de lejos y vamos aún más lejos! ¡Viva nosotros y los nuestros!», añadió el etarra Otegi sacando pecho por el homenaje a la ikurriña.

1976tik 2026ra. Atotxatik San Mamesera. San Mamesetik mundura! Gure koloreak. Gure izaera. Gure nortasuna. Gure kultura. Gure hizkuntza. Gure herria. Duela 50 urte frankismoaren debekuak gaindituz egin bezala, ikurrina eskutan zelairatu dira Jose Angel Iribar eta Inaxio Kortabarria euskal derbiaren hasieran. Irudi historikoa eta hunkigarria! Urrutitik gatoz eta urrutira goaz! Gora gu ta gutarrak! https://t.co/sgoXp5WCko — Arnaldo Otegi 🔻 (@ArnaldoOtegi) November 1, 2026

José Ángel Iribar e Inaxio Kortabarria, leyendas del Athletic Club y la Real Sociedad, respectivamente, reprodujeron en San Mamés este domingo en la jornada 11 de Liga la icónica imagen que ambos protagonizaron en 1976, cuando portaron una ikurriña, entonces prohibida, en un derbi vasco disputado en el desaparecido campo de Atotxa.