Athletic Club y Real Sociedad volverán a sacar la ikurriña en el derbi vasco de este domingo

Athletic Club y Real Sociedad saldrán al derbi vasco, que se juega el próximo domingo a las nueve de la noche, con una ikurriña antes del inicio del partido de liga. Lo harán para conmemorar el 50º aniversario de lo que ya pasó en 1976, cuando también ambos equipos sacaron la ikurriña un año después de la muerte de Franco.

En aquella ocasión, Jose Angel Iribar e Ignacio Kortabarria portaron la ikurriña, la bandera autonómica del País Vasco, en un movimiento que quedó para la historia de los dos equipos por ser la primera vez en democracia que se hacía. 50 años después, se repetirá esa imagen en San Mamés, con los mismos protagonistas.

Iribar y Kortabarria saldrán al césped de San Mamés en la previa del derbi vasco con esa ikurriña que utilizarán como mensaje político. Los jugadores de ambos equipos, Athletic y Real Sociedad, participarán en el acto, colocándose en un pasillo por el que pasarán los dos ex capitanes de ambos equipos. Tras ese pasillo, los dos equipos se harán una foto para conmemorar este aniversario.

Tanto Athletic como Real Sociedad, que protagonizan un derbi sin apenas rivalidad en los últimos años, piden a sus aficionados que vayan con tiempo a San Mamés para participar en un acto que se espera que sea festivo y secundado por todos los hinchas, cosa que no pasó, por ejemplo, en ese estadio de San Mamés cuando se homenajeó a los futbolistas campeones del mundo con España.

El motivo por el que vuelvan a sacar la ikurriña en este partido es porque se cumplen 50 años de aquella imagen en la que Jose Angel Iribar e Ignacio Kortabarria, capitanes de Athletic y Real Sociedad, sacaron esa bandera en un encuentro que se jugó en el estadio de Atocha de San Sebastián. Se hacía para reivindicar la legalidad de la ikurriña, algo que llegó semanas después.