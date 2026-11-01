Athletic y Real Sociedad homenajean a la ikurriña en San Mamés 50 años después

José Ángel Iribar e Inaxio Kortabarria, leyendas del Athletic Club y la Real Sociedad, respectivamente, reprodujeron en San Mamés la icónica imagen que ambos protagonizaron en 1976, cuando portaron una ikurriña, entonces prohibida, en un derbi vasco disputado en el desaparecido campo de Atotxa.

El ‘Txopo’ y Kortabarria saltaron al césped minutos antes del encuentro liguero que enfrenta a Athletic y Real Sociedad portando una ikurriña entre un pasillo formado por jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos y se dirigieron hacia una peana donde estaba enmarcada la bandera original para recibir una atronadora ovación de los cerca de 50.000 aficionados que llenan las gradas de ‘La Catedral’.

El próximo 5 de diciembre se cumplirán 50 años de aquella histórica escena, de enorme trascendencia simbólica, en la que los dos capitanes encabezaron a ambos equipos sosteniendo una ikurriña que había sido introducida clandestinamente en el campo.

Apenas mes y medio después, el 19 de enero de 1977, la ikurriña fue legalizada y, dos años más tarde, se convirtió en la bandera oficial de Euskadi. La fotografía de Atotxa quedó para la historia como una de las imágenes más representativas de la Transición en el País Vasco.