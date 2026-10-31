Athletic Club – Real Sociedad: cuándo es el derbi vasco, a qué hora empieza y dónde ver en directo por TV el partido de la Liga

Uno de los partidos más esperados del año ya está aquí: el derbi vasco. San Mamés acoge un duelo bastante interesante entre el Athletic Club y la Real Sociedad, ya que ambos están luchando por puestos europeos. La emoción de dos aficiones entregadas, los goles y la polémica parecen ingredientes que estarán presentes en La Catedral. Es por ello que a continuación te contamos la fecha, a qué hora empieza y cómo ver en directo todo lo que suceda en este duelo de la jornada 11 de la Liga.

Athletic Club – Real Sociedad de la Liga: a qué hora empieza el partido

El Athletic Club recibe en San Mamés a la Real Sociedad para jugar el partido que corresponde a la jornada 11 de la Liga. El conjunto txuri-urdin está luchando por meterse en puestos de Champions League, mientras que los rojiblancos necesitan el triunfo para seguir acercándose a las posiciones que dan acceso a competiciones europeas. La patronal de Javier Tebas programó el derbi vasco para el domingo 1 de noviembre y el balón tiene que empezar a rodar en La Catedral a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Athletic Club – Real Sociedad de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Este derbi vasco entre el Athletic Club y la Real Sociedad que cayó en la jornada 11 de la Liga se va a poder ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas de pago, así que no se podrá ver en abierto ni gratis en la TV en nuestro país. Los clientes que tengan contratado este operador deben saber que podrán descargarse la aplicación en un teléfono móvil, tablet o smart TV y así poder ver en streaming y en vivo online este choque tan vibrante que se juega en San Mamés.

Hay que tener en cuenta que en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa y durante este partido de la jornada 11 de la Liga. Cuando finalice el Athletic Club – Real Sociedad publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones de los protagonistas de este derbi vasco.

Dónde escuchar por radio gratis en directo el Athletic Club – Real Sociedad

Por otro lado, todos los aficionados de los leones y del conjunto donostiarra que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este choque de la jornada 11 de la Liga van a poder escuchar por la radio el derbi vasco. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Onda Cero y Radio Marca conectarán con San Mamés para contar el minuto a minuto del Athletic Club – Real Sociedad.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Athletic Club – Real Sociedad?

El Estadio de San Mamés, ubicado en el barrio bilbaíno de Indautxu, será el escenario donde se va a jugar el Athletic Club – Real Sociedad de la jornada 11 de la Liga. Inaugurado en 2013 para reemplazar al otro que llevaba el mismo nombre, tiene aforo para más de 53.000 espectadores. Se espera un lleno absoluto porque nadie quiere perderse el derbi vasco.

El CTA de la Real Federación Española de Fútbol ha designado al árbitro Alejandro José Hernández Hernández para que dirija el derbi vasco entre el Athletic Club y Real Sociedad de la jornada 11 de la Liga. Su compañero Carlos del Cerro Grande estará controlando todo en el VAR y tendrá que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, recomendarle que vaya a revisar la acción dudosa al monitor que estará instalado en la banda de San Mamés entre los dos banquillos.