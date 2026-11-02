Hernández Hernández se defiende de las protestas de la Real Sociedad: «A estas alturas todos sabemos cómo funciona el VAR»

Alejandro Hernández Hernández fue uno de los protagonistas del derbi vasco entre Athletic Club y Real Sociedad. El colegiado canario señaló un penalti muy protestado sobre Nico Williams, que acabó convirtiendo Álex Berenguer en el definitivo 2-1 a favor del conjunto bilbaíno. Tras el partido, analizó la jugada y no mostró dudas al respecto. «Es penalti claro», señaló sobre una decisión muy protestada por la Real Sociedad y corroborada por la Sala VOR, que no corrigió el veredicto del colegiado.

La pena máxima señalada en los minutos finales del primer tiempo fue una de las acciones que marcó el triunfo del Athletic Club en el partido correspondiente a la undécima jornada de Liga. Jon Mikel Aramburu, futbolista de la Real Sociedad que protagonizó la acción, no se cortó a la hroa de analizar la jugada. «El chip dice claramente que toqué el balón y el árbitro afirma que yo no toqué el balón. Teniendo la tecnología me parece increíble que pite un penalti así, cuando claramente toco el balón. Hasta Nico me dice que para él no es penalti», señaló el defensor txuriurdin.

Tampoco quedó conforme con la decisión de Hernández Hernández el capitán de la Real Sociedad. Mikel Oyarzabal destacó que «las imagenes dejan claro que toca balón», lo que contradice lo expresado por el colegiado durante el encuentro. «Me dice que el VAR lo confirma y que el balón cambia de dirección después del toque de Nico. En el VAR le dicen que no hay toque de Jon. Me resulta extraño, pero poco más», añadió el delantero eibarrés.

Como novedad en esta jornada, los árbitros comparecieron para explicar las jugadas más polémicas en una entrevista postpartido. Así lo hizo Alejandro Hernández Hernández ante los micrófonos de DAZN, donde defendió el penalti señalado sobre Nico Williams. «La acción es un pase entre líneas, llego bien, me pilla la jugada a cuatro metros. Veo que Nico regatea y que Jon impacta con él de una forma que considero punible. Pito porque para mí, en el campo, fue penalti claro», argumentó el colegiado canario.

«El VAR confirma la decisión e indica que podemos reanudar con penalti» 🗣️ Hernández Hernández y las protestas de la Real Sociedad en el penalti de Aramburu sobre Nico Williams #LALIGAenDAZN ⚽ https://t.co/oceO2yrqf3 — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

El árbitro del derbi vasco también analizó la no intervención del VAR en la jugada, ateniéndose a que desde la Sala VOR únicamente se corrigen las decisiones si se trata de un error manifiesto. «Confirman la decisión y nos indican que podemos reanudar. A estas alturas ya conocemos el protocolo: tiene que ser un error claro y manifiesto. Mi opinión y la del VAR difiere de la de ellos (la Real Sociedad). Tocará analizar con tranquilidad la acción», explicó Hernández Hernández sobre una jugada en la que incluso Edin Terzic, técnico local, reconoció que habían sido «favorecidos».