El reloj de 9.600 euros con el que Kimi Antonelli ganó el Mundial de F1: titanio ultraligero y verde Mercedes

Kimi Antonelli ya forma parte de la historia de la Fórmula 1. El piloto italiano de Mercedes se proclamó campeón del mundo el 1 de noviembre de 2026 , durante el Gran Premio de Ciudad de México, con tan solo 20 años y 68 días , convirtiéndose en el campeón más joven de la historia de la competición. Antonelli cruzó la línea de meta en tercera posición, por detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton, un resultado que le permitió asegurar el título. En la celebración sobre el podio lució un IWC Pilot’s Watch Chronograph 41 Edición Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team (referencia IW388108) , un reloj que representa la estrecha relación entre la manufactura suiza y su escudería.

La elección tiene una historia detrás. IWC es socio de Mercedes-AMG Petronas desde 2013 y, en 2022, presentó este cronógrafo como el primer reloj oficial diseñado para el equipo de Fórmula 1. No se trata de una edición exclusiva para Antonelli, sino de una pieza concebida para los integrantes de la escudería, desde los pilotos hasta los ingenieros y mecánicos.

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Su diseño apuesta por una estética claramente deportiva. La caja de titanio de grado 5, de 41 milímetros , presenta un acabado arenado en gris mate que contrasta con la esfera negra y los detalles en verde Petronas. Este último color aparece en los índices, las agujas, los tres contadores del cronógrafo y la indicación de día y fecha, situada a las tres. También está presente en la correa de caucho, aunque el reloj incluye una segunda opción de piel de becerro negra. Ambas pueden intercambiarse fácilmente gracias al sistema EasX-Change.

En su interior incorpora el calibre de manufactura IWC 69385 , un movimiento automático de cronógrafo con rueda de pilares que trabaja a 28.800 alternancias por hora y ofrece 46 horas de reserva de marcha . Cuenta además con fondo de cristal de zafiro, corona roscada y hermeticidad hasta 100 metros. Su precio en España ronda los 9.600 euros.

Pero este no es el único IWC que ha pasado por la muñeca del joven campeón. Su relación con la marca también se ha traducido en una pequeña colección de relojes que refleja su gusto por los diseños deportivos y los materiales poco convencionales.

Uno de los modelos con los que se le ha visto es el Pilot’s Watch Mark XX Mercedes-AMG Petronas Formula One Team (IW328210) . Presentado en 2025, cuenta con una caja de titanio de grado 5 de 40 milímetros, esfera negra y detalles verdes que reproducen los colores de Mercedes. A diferencia del cronógrafo que llevó en el podio mexicano, esta versión apuesta por una presentación más sencilla, con indicación de fecha y un movimiento automático de manufactura, el calibre 32111, que proporciona una destacada reserva de marcha de 120 horas . Su precio de referencia en España se sitúa alrededor de los 6.900 euros .

Otro reloj que ha despertado su interés es el Pilot’s Watch Chronograph 41 Top Gun Oceana , con una llamativa caja de cerámica azul y esfera a juego. El color tiene especial importancia para Antonelli, que ha manifestado su predilección por los tonos azules. También ha lucido el Pilot’s Watch Chronograph 41 Le Petit Prince, una versión presentada en Watches & Wonders 2026 con caja de cerámica blanca, correa a juego y esfera azul. Su combinación cromática ofrece una alternativa mucho más luminosa frente a los habituales relojes negros y verdes del equipo.

Además, en una entrevista publicada en septiembre de 2026, el piloto habló de su relación con la relojería y explicó que, antes de llegar a la Fórmula 1 y entrar en contacto con IWC, no prestaba demasiada atención a los relojes. La colaboración despertó su curiosidad hasta el punto de visitar la manufactura de Schaffhausen para conocer de cerca sus procesos de fabricación.

En esa conversación también confesó su especial predilección por el cronógrafo Pilot de esfera morada , una de las versiones creadas para Mercedes, cuyo color asocia con la velocidad y las altas prestaciones. Una preferencia que demuestra que, más allá de los relojes que debe lucir por sus compromisos profesionales, Antonelli empieza a desarrollar un criterio propio dentro de la relojería.