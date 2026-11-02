La Policía Nacional ha detenido a un hombre como autor de la muerte de una mujer de 45 años por arma blanca en la calle Santa Rita del barrio murciano de La Fama, según ha informado el Cuerpo.

El suceso ha tenido lugar este lunes, sobre las 9:34 horas, cuando una vecina ha alertado al 112 tras escuchar gritos procedentes de una discusión en la vía pública.

La Brigada Provincial de Policía Judicial ha asumido las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos tras localizar y arrestar al sospechoso, quien había emprendido la huida de la escena del crimen. Permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

Los efectivos de la Unidad Móvil de Emergencias del Servicio Murciano de Salud desplazados al inmueble solo han podido certificar la muerte de la víctima a consecuencia de una herida de arma blanca.

Las autoridades mantienen abiertas las diligencias para determinar la relación existente entre el detenido y la víctima.

Se descarta la violencia de género

La investigación impulsada por la Policía Nacional descarta vincular la muerte de una mujer con un presunto caso de violencia de género, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región.

Los investigadores del grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial han descartado la hipótesis de violencia machista tras las primeras indagaciones realizadas sobre el arrestado.