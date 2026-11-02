Un accidente múltiple en la A-2 deja 18 heridos en Barcelona, uno de ellos grave

Un accidente de tráfico en la A-2, a la altura del término municipal de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), ha dejado a 18 personas heridas, una de ellas en estado grave este lunes. En el siniestro se ha visto involucrado un camión que transportaba una viga de grandes dimensiones y diez vehículos.

El Servicio Catalán de Tráfico ha informado de que el accidente se ha producido a las 19:30. El accidente se ha producido cuando el camión que transportaba la viga ha quedado cruzado en la vía y ha causado la colisión en cadena de otros diez vehículos, concretamente ocho furgonetas y dos turismos. Por el momento, las autoridades están investigando las causas de por qué el camión ha cruzado la calzada.

Los Bomberos de la Generalidad han llegado al lugar de los hechos con nueve dotaciones y han tenido que extraer a cinco personas que estaban atrapadas en uno de los vehículos que había quedado bajo el remolque del camión que transportaba una viga de grandes dimensiones. Una de las personas extraídas ha resultado gravemente herida.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha acudido al lugar del accidente, también con nueve unidades, y ha atendido a las 18 personas heridas, cuatro menos graves, trece leves y una de gravedad. Los heridos han sido trasladados al Hospital Universitario Bellvitge, al Hospital de Sant Boi y al Hospital Moisès Broggi.

La A-2 ha quedado por el momento abierta en un carril en Sant Andreu de la Barca en dirección a Barcelona.