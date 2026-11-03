Quién es Jesús Owono, portero del Andorra y autor de la brutal entrada a Jesús de Miguel, futbolista fallecido del Tenerife

En la mañana de este martes 3 de noviembre se han confirmado las peores de las noticias: el Tenerife ha confirmado a través de un comunicado oficial la muerte de Jesús de Miguel después del fuerte golpe que recibió en el partido ante el Andorra tras una entrada brutal del portero rival, Jesús Owono. El meta del conjunto andorrano, que se ha cerrado las redes sociales, se expone a una dura sanción que incluso podría tener consecuencias penales.

«Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda», informó el Tenerife en un comunicado publicado en las redes sociales, donde también expresó que: «No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace».

Quién es Jesús Owono

Sin quererlo, Jesús Owono ha sido el protagonista después de la brutal entrada realizada a Jesús de Miguel, que le ha acabado costando la vida al futbolista del Tenerife. En los últimos minutos del duelo disputado en el Heliodoro Rodríguez López, el meta andorrano salió a la altura del centro del campo y realizó una entrada que lamentablemente ha tenido fatales consecuencias.

Miguel Ángel Pérez Hernández, árbitro del encuentro, reflejó en el acta que expulsó al meta del Andorra por «impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa». Acto seguido, se decidió suspender el partido mientras el jugador era trasladado al hospital para ser ingresado en la UCI tras estar 20 minutos en parada cardiorrespiratoria. Finalmente, ha acabado confirmándose una muerte que estremece al fútbol español.

Jesús Lázaro Owono Ngua (Bata, 1 de marzo de 2001) llegó al Andorra en verano de 2025 después de formarse en las categorías inferiores del Alavés y la Real Sociedad, donde jugó hasta 2018, hasta mudarse a Vitoria. Al equipo vitoriano llegó en la categoría juvenil y se marchó cedido al Club San Ignacio antes de volver de regreso a Mendizarroza para debutar con el primer equipo babazorro el pasado 2 de enero de 2022. En el Alavés disputó un total de 20 partidos antes de marcharse cedido a Andorra.

Después de un primer año en el Andorra en el que disputó 21 partidos entre la Segunda División y la Copa del Rey, el equipo presidido por Gerard Piqué decidió hacerse con el futbolista en propiedad por dos temporadas. Sus buenas actuaciones a lo largo de su trayectoria le han valido para ser el portero de la selección de Guinea en 46 ocasiones, disputando una Copa de África y la clasificación para el último Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.