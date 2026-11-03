La mejor guía del Masters 1000 de París 2026: calendario, cuándo es la final, dónde ver por TV, cuánto dinero reparte…

El Masters 1000 de París se disputará en La Défense Arena hasta el próximo domingo 8 de noviembre, fecha en la que se disputará la final en la que buscará estar Carlos Alcaraz, que llega a la capital francesa después de conseguir su cuarto título de la temporada en el ATP 500 de Viena. Este será el último Masters 1000 de la temporada en el que se cierra el curso tenístico antes de las ATP Finals. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Masters 1000 de París.

El calendario de la ATP cierra su curso con el noveno Masters 1000 de la temporada en París, que será la última oportunidad para los mejores tenistas del mundo de confirmar su plaza en las ATP Finals de Turín, que se disputarán entre el 15 y el 22 de noviembre. Tras confirmar su histórico top 10 en el año de su estreno en el ránking, ahora busca meterse entre los ocho primeros en la Race 2026 para disputar el torneo de maestros al que también aspiran De Miñaur, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Tommy Paul y Jiri Lehecka. Todo se decidirá en París.

Por lo que respecta al camino de Carlos Alcaraz en el torneo. El reciente campeón del ATP 500 de Viena debutará ante el ganador del Alex Michelsen-Jiri Lehecka. El camino le llevará por Humbert, Berrettini o Nakashima; en cuartos, Fils o Fritz; en semifinales, podría cruzarse con Jódar o Davidovich en un duelo nacional o Medvedev; y en la final, ante Zverev, De Miñaur, Shelton o Djokovic.

Cuándo empieza el Masters 1000 de París 2026 y calendario

El cuadro principal Masters 1000 de París comenzó el lunes 2 de noviembre y finalizará el domingo 8 del mismo mes con la celebración de la final. Este es el calendario:

Fase clasificatoria: sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre.

Cuadro principal: del lunes 2 al domingo 8 de noviembre

Final individual: domingo 8 de noviembre, no antes de las 15:00.

El horario de inicio será de lunes a jueves a las 11:00 horas. El viernes los cuartos de final comenzarán no antes de las 12.00 horas y el sábado las semifinales se disputarán a partir de las 11:30 horas.

Cuándo se juega la final del Masters 1000 de París 2026

La final del Masters 1000 de París se disputará el próximo domingo 8 de noviembre a partir de las 15:00 horas.

Qué tenistas españoles juegan el Masters 1000 de París

Carlos Alcaraz y Rafa Jódar liderarán la representación española en el Masters 1000 de París, donde también está Dani Mérida. En el torneo también participan grandes tenistas como Alexander Zverev, Ben Shelton, el siete veces campeón del torneo Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli y Arthur Fils.

Cuánto dinero reparte la ATP en el Masters 1000 de París

Este es el dinero que se reparte en el Masters 1000 de París:

Campeón: 974.370 euros / 1.000 puntos

Finalista: 532.120 euros / 650 puntos

Semifinalista: 290.960 euros / 400 puntos

Cuartofinalista: 158.700 euros / 200 puntos

Octavos de final: 84.890 euros / 100 puntos

Dieciseisavos de final: 45.520 euros / 50 puntos

Primera ronda (cuadro de 64): 25.220 euros / 10 puntos

Cómo ver en directo y en vivo online el Masters 1000 de París

El Masters 1000 de París se podrá ver en directo en España a través de Movistar en sus diferentes canales del paquete de deportes. En OKDIARIO también te informaremos antes, durante y después de todos los partidos que disputen Carlos Alcaraz y Rafa Jódar.

Qué diferencia hay entre el Masters 1000 de París y Roland Garros

Mucha. Mientras que Roland Garros es un Grand Slam que se disputa en un recinto especial situado en el oeste de la ciudad, el Masters 1000 de París es de otra categoría y se disputa en la La Défense Arena. Además de con el lugar, otra gran diferencia tiene que ver con la superficie, ya que si Roland Garros se disputa sobre tierra batida al aire libre, este Masters 1000 se caracteriza por tener una de las pistas más rápidas del circuito, ya que se juega a cubierto en indoor. París es la única ciudad que acoge dos torneos de diferentes características durante el año tenístico.