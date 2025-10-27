Cuándo juega Carlos Alcaraz contra Norrie en el Masters 1000 de París: horario y dónde ver el partido de segunda ronda

Carlos Alcaraz inicia su andadura en el Masters 1000 de París 2025 y lo hará debutando frente a Cameron Norrie en la segunda ronda. Todo el mundo espera que el próximo domingo 2 de noviembre se produzca otro enfrentamiento entre el murciano y Jannik Sinner en la gran final del torneo, pero el de El Palmar tendrá que ir paso a paso. Te contamos la fecha, hora y canal de televisión para ver en directo este partidazo entre Carlitos y el británico.

Cuándo juega Alcaraz y a qué hora es el próximo partido contra Cameron Norrie en el Masters 1000 de París

Carlos Alcaraz ya está preparado para debutar en este apasionante Masters 1000 de París 2025 y lo hará en segunda ronda porque es cabeza de serie de este torneo que se juega en la capital francesa. El murciano tendrá que estrenarse ante un duro rival como es el británico Cameron Norrie, por lo que tendrá que saltar con todo a la pista para intentar imponerse a su adversario y así superar esta fase del torneo galo. El de El Palmar nunca ha conseguido coronarse en esta competición, por lo que es un reto apasionante el que tiene por delante en este último tramo de la temporada.

Esta es la quinta vez que Carlos Alcaraz participa en el Masters 1000 de París, un torneo que no se le ha dado especialmente bien. Realmente, a los tenistas españoles les ha costado siempre este campeonato que se juega en la capital gala, ya que ni el propio Rafa Nadal ha conseguido ganarlo. De hecho, el único tenista nacido en nuestro país que ha conseguido morder metal fue David Ferrer en 2012. El murciano sólo ha conseguido llegar hasta los cuartos de final.

La organización ha programado este apasionante Carlos Alcaraz – Norrie que corresponde a la segunda ronda del Masters 1000 de París para este martes 28 de octubre. La ATP todavía no ha desvelado el orden de juego de este día, por lo que se desconoce el horario en el que se disputará este encuentro que protagonizará el número uno del ranking en La Défense Arena.

La temporada ya se acerca a su fin y el año no ha sido nada malo para Carlos Alcaraz, aunque el arranque en 2025 no fue del todo bueno. Cayó eliminado en cuartos de final del Open de Australia a manos de Novak Djokovic y también perdió en semifinales en Indian Wells y en su debut en Miami. Además, el murciano ha perdido las finales del Trofeo Conde de Godó y Wimbledon. Eso sí, consiguió coronarse en torneos como el de Róterdam, Queen’s o Tokio, además de llevarse los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinnati. El de El Palmar se ha embolsado dos Grand Slam: Roland Garros y el US Open.

Este frenético Carlos Alcaraz – Norrie que corresponde a la segunda ronda del Masters 1000 de París se jugará este martes 28 de octubre. A lo largo de su carrera estos dos tenistas se han enfrentado en siete ocasiones, imponiéndose el murciano en cinco de ellas, la última este año en Wimbledon, por las dos que se ha llevado el británico, la última de ellas en 2023.

Dónde ver a Carlos Alcaraz en la segunda ronda del Masters 1000 de París gratis por TV y online en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los partidos que se disputen en la capital de Francia. Este Carlos Alcaraz – Norrie de la segunda ronda del Masters 1000 de París 2025 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales de Vamos, Movistar+ Plus y Movistar Deportes. Los dos primeros vienen incluidos en el paquete básico de este operador de pago, mientras que el tercero que hemos nombrado forma parte de un paquete al que habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en la pista rápida francesa.

Por otro lado, todos los seguidores que siguen incondicionalmente al tenista murciano y los amantes de este apasionante deporte podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Norrie de segunda ronda del Masters 1000 de París 2025 a través de la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para descargarse en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio pondrá su página web a disposición de sus clientes para que puedan ver todo lo que suceda en este partidazo con un ordenador. La aplicación de Tennis TV, que es de pago, es otra de las opciones, ya que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, salvo de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información diaria sobre todo lo que ocurra en el Masters 1000 de París, donde estaremos prestando especial atención al tenista murciano. Una vez acabe el Carlos Alcaraz – Cameron Norrie de segunda ronda publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que nos lleguen desde la capital gala.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Norrie del Masters 1000 de París

Todos aquellos amantes de este deporte que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online el partido de segunda ronda Carlos Alcaraz – Norrie deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el país vecino para contar todo lo que suceda en este choque de segunda ronda del Masters 1000 de París.