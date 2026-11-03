La Federación suspende los partidos de Copa del Rey y de Copa de la Reina de este martes por la muerte de Jesús de Miguel

La Real Federación Española de Fútbol ha suspendido todos los partidos que estaban previstos para hoy, en señal de duelo por la muerte de Jesús de Miguel. Dos partidos de Copa del Rey –aplazados el pasado miércoles por el accidente ferroviario de Urda– y otro de Copa de la Reina se iban a celebrar este martes, pero quedan ahora a la espera de nueva fecha, tras el trágico suceso que ha sacudido al fútbol español. También se suspende el acto de presentación del partido de las selecciones sub-21 de España y Japón en Almendralejo.

Este martes, se iban a disputar dos de los partidos de la primera ronda de la Copa del Rey que ya fueron aplazados por el accidente de Urda: el Anaitasuna-Alavés y el Pamplona-Eibar. Además, se jugaba el Celta de Vigo-Espanyol de Copa de la Reina. Los tres quedan a la espera de una nueva fecha.

«Tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, y como muestra de respeto y solidaridad, la RFEF ha decretado la suspensión de los encuentros previstos para este martes, 3 de noviembre, correspondientes a la primera y tercera eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre y Copa de la Reina Iberdrola, respectivamente», informa la Federación.

La RFEF también ha suspendido la presentación del partido del próximo 13 de noviembre. El acto estaba previsto en Almendralejo para este martes, pero ha quedado suspendido. Desde el ente federativo añaden que en las próximas horas se «informará sobre la nueva planificación de sus torneos y los horarios definitivos de los encuentros aplazados».

«La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta triste pérdida y traslada todo su cariño y apoyo a los familiares, amigos y seres queridos de Jesús de Miguel, así como al conjunto tinerfeño y a toda su afición, en estos durísimos momentos», finalizan.