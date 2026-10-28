La Guardia Civil ha frenado en seco la frenética actividad de dos atracadores colombianos que se dedicaban a asaltar a ancianas en Majadahonda (Madrid) por el método del tirón. Los dos delincuentes, que entraron en España como turistas, ya están en prisión provisional.

Los dos atracadores aterrizaron en Madrid la pasada primavera sin necesidad de visado para una estancia de 30 días como turistas, pero pronto comenzaron a asaltar a ancianas. La Guardia Civil arrancó la investigación el mes de junio tras recibir la primera denuncia por robo con violencia a una de las víctimas.

El «modus operandi» de estos dos «tironeros» consistía en acechar a las ancianas montados en una motocicleta y, en cuanto veían a una víctima, se abalanzaban sobre ella y le arrancaban los objetos de valor de un violento tirón que en alguna ocasión llegó a lesionar a alguna de las mujeres dada su avanzada edad.

Huían en una moto robada

La investigación se inició después de que se tuviera conocimiento de varios robos cometidos en junio y septiembre. Los «tironeros» seleccionaban a las víctimas y, mientras uno esperaba en una motocicleta, el otro empleaba violencia física sobre las mujeres de avanzada edad para robarles los collares y gargantillas que llevaban en el cuello. A continuación, abandonaban el lugar rápidamente utilizando una motocicleta de gran cilindrada para asegurar su huida.

En el curso de la investigación, los guardias pudieron averiguar que la motocicleta era robada y finalmente consiguieron localizarla en Madrid capital.

Por último, el pasado 8 de octubre se detuvo a dos hombres por su presunta implicación en tres delitos de robo con violencia e intimidación, un delito de sustracción de vehículo y un delito contra la seguridad vial. Tras pasar a disposición de la autoridad judicial competente, se decretó su ingreso en prisión.