ATRACOS A ANCIANOS

Detenidos dos ‘tironeros’ colombianos por atracar con violencia a tres ancianas en Madrid

Los atracadores asaltaban a las ancianas y huían a toda velocidad en moto

La Guardia Civil ha detenido a los dos 'tironeros' que ya están en prisión provisional

El intento de asesinato de un menor de 16 años en Madrid se investiga como una venganza entre bandas latinas

Blocus pone Madrid en la diana de sus saqueos: «El 31 volvemos más fuertes y organizados, no podemos fallar»

Ver vídeo
Ángel Moya
  • Ángel Moya
  • Periodista en activo desde 1994, especializado en información de sucesos y actualidad. En OKDIARIO desde el año 2018. Fui redactor del Diario de Las Palmas, pasé por los Informativos de Telecinco, me ocupé de sucesos en Telemadrid hasta el 2006, fui prescriptor en plató de sucesos y actualidad para Las Mañanas de Cuatro y el Programa de Ana Rosa hasta el año 2019 y desde entonces colaboro con TVE. Desde hace dos años, también me puedes escuchar en el programa Por Fin de Onda Cero en la sección "De buenos y malos". Coautor de los libros "Los reyes latinos", "Red de mentiras" y "Tras el muro".

La Guardia Civil ha frenado en seco la frenética actividad de dos atracadores colombianos que se dedicaban a asaltar a ancianas en Majadahonda (Madrid) por el método del tirón. Los dos delincuentes, que entraron en España como turistas, ya están en prisión provisional.

Los dos atracadores aterrizaron en Madrid la pasada primavera sin necesidad de visado para una estancia de 30 días como turistas, pero pronto comenzaron a asaltar a ancianas. La Guardia Civil arrancó la investigación el mes de junio tras recibir la primera denuncia por robo con violencia a una de las víctimas.

El «modus operandi» de estos dos «tironeros» consistía en acechar a las ancianas montados en una motocicleta y, en cuanto veían a una víctima, se abalanzaban sobre ella y le arrancaban los objetos de valor de un violento tirón que en alguna ocasión llegó a lesionar a alguna de las mujeres dada su avanzada edad.

Huían en una moto robada

La investigación se inició después de que se tuviera conocimiento de varios robos cometidos en junio y septiembre. Los «tironeros» seleccionaban a las víctimas y, mientras uno esperaba en una motocicleta, el otro empleaba violencia física sobre las mujeres de avanzada edad para robarles los collares y gargantillas que llevaban en el cuello. A continuación, abandonaban el lugar rápidamente utilizando una motocicleta de gran cilindrada para asegurar su huida.

En el curso de la investigación, los guardias pudieron averiguar que la motocicleta era robada y finalmente consiguieron localizarla en Madrid capital.

Por último, el pasado 8 de octubre se detuvo a dos hombres por su presunta implicación en tres delitos de robo con violencia e intimidación, un delito de sustracción de vehículo y un delito contra la seguridad vial. Tras pasar a disposición de la autoridad judicial competente, se decretó su ingreso en prisión.

Lo último en Sucesos

Últimas noticias