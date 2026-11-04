Los Mossos d’Esquadra han detenido en Barcelona a un falso médico estético por practicar tratamientos a pacientes sin titulación y con medicamentos no autorizados. Al presunto autor, un hombre de 48 años que realizaba esos tratamientos en una clínica del Ensanche, se le acusa de delitos de intrusismo profesional, lesiones, contra la salud pública y estafa. La enfermera, una mujer de 44 años que no tenía titulación, y su ayudante, un hombre de 32 que también realizaba tratamientos, están siendo investigados.

La investigación arrancó a finales del pasado mes de abril después de que una de las clientas de la clínica acudiera a presentar una denuncia a los Mossos d’Esquadra con la cara deformada por los tratamientos estéticos del falso médico. La víctima pagó 2.600 euros por realizarse varios tratamientos faciales, sesiones de bótox y de ácido hialurónico, pero los tratamientos le provocaron varias deformidades en el rostro.

Tras protestar a los responsables de la clínica, estos se negaron a devolverle el dinero de los tratamientos y además le obligaron a someterse a nuevas intervenciones que tuvo que pagar y no resolvieron nada. La denuncia desató una investigación policial y una inspección fulminante del local.

Una víctima es médico de la clínica

Durante la entrada y registro de la clínica estética ilegal, los agentes intervinieron jeringuillas precargadas para utilizar, decenas de cajas con viales de ácido hialurónico, toxina botulínica y otros medicamentos, documentación de pacientes y más de 4.800 euros en efectivo.

Los Mossos también localizaron a una médico titulada que trabajaba en la clínica y que terminó declarando como víctima tras haberse sometido a tratamientos y sufrir efectos secundarios.

El dueño escapó por la puerta de atrás

Durante ese registro de los Mossos d’Esquadra, tal y como adelanta ElCaso.cat, el dueño de la clínica escapó por la puerta de atrás, aunque fue detenido días después.

Igualmente, los Mossos d’Esquadra localizaron a una tercera víctima que había pagado más de 1.000 euros por un tratamiento que le creó complicaciones físicas. y estéticas

La clínica fue clausurada en 2024

El Departamento de Salud de la Generalitat ya había clausurado la misma clínica en el año 2024 tras descubrir que operaba sin licencia y dispensaba productos sin garantía sanitaria.

Ahora, su propietario está en libertad provisional, pero investigado por los delitos de intrusismo profesional, lesiones, contra la salud pública y estafa. Junto a él, también están siendo investigados la falsa enfermera y el ayudante que ejecutaba los tratamientos de estética sin titulación ni autorización para hacerlo.