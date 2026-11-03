VOX se querella contra el alcalde socialista de Salou por difundir imágenes sexualizadas con IA de sus candidatas

Vox acusa al alcalde socialista de Salou (Tarragona) de crear perfiles falsos en redes sociales como Instagram, para desacreditar a sus candidatas, concejales y vecinos de la localidad, con imágenes sexualizadas mediante el uso de la inteligencia artificial.

La portavoz municipal Anabel Rodríguez ha denunciado especialmente las publicaciones dirigidas contra ella misma, en las que se difundieron imágenes alteradas mediante inteligencia artificial que modificaban su cuerpo, «aumentaban artificialmente el volumen de sus pechos y la representaban con minifalda y rodeada de billetes». También ha rechazado las insinuaciones relacionadas con una asociación dedicada a apoyar a enfermos de alzhéimer y sus familias.

Rodríguez ha denunciado que estas cuentas falsas, que operan como si fueran vecinos de Salou, han difundido insultos, caricaturas, imágenes manipuladas y ataques personales contra representantes de distintas formaciones políticas y ciudadanos críticos con el gobierno municipal.

Cuentas vinculadas al correo del alcalde

La formación ha señalado que la cuenta de Instagram está vinculada al correo electrónico institucional [email protected], mientras que la documentación recopilada también relaciona estos perfiles con el teléfono personal de Pere Granados.

Entre los episodios documentados, VOX señala los ataques contra Rafael Querol, presidente de la Asociación de Vecinos de Barenys; las publicaciones con insinuaciones homófobas e imágenes manipuladas contra Jordi Blasi, responsable del blog El Carrer del Mar; y las referencias despectivas al origen de los concejales Elena Zhukova, Paul Daniel Axinte e Ignacio Durán.

Injurias y calumnias

Tras recoger toda la información disponible, el Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Salou ha anunciado que sus concejales Anabel Rodríguez y Paul Daniel Axinte presentarán una querella criminal contra el alcalde, Pere Granados, por presuntos delitos de injurias y calumnias, tras recopilar pruebas que vinculan directamente al alcalde con los perfiles de Facebook e Instagram denominados «Vecinos de Salou», utilizados para atacar y desacreditar a representantes políticos, asociaciones vecinales y ciudadanos del municipio.

«La verdadera cara de una persona se conoce cuando cree que nadie la está viendo. Estas cuentas muestran racismo, homofobia, misoginia y una bajeza moral infinita. Salou no merece un alcalde vinculado a semejantes prácticas», ha denunciado Rodríguez.

Paralelamente, la formación ha reclamado que se pronuncie la concejal de Igualdad, Julia Gómez, y ha exigido explicaciones al PSC de Salou, especialmente a Yeray Moreno y Beatriz Morer, después de que estos perfiles difundieran publicaciones contra Gustavo Cuadrado, vinculado al entorno socialista de la Diputación de Tarragona.

VOX ha anunciado que pondrá toda la documentación recopilada a disposición de los grupos políticos del Ayuntamiento y de los vecinos y representantes de asociaciones afectados que quieran estudiar posibles acciones legales.

«La Alcaldía no es una propiedad privada de Pere Granados. Es una institución que debe servir a todos los vecinos, también a quienes discrepan de él. Quien no entiende algo tan elemental no puede continuar ni un minuto más al frente del Ayuntamiento», ha sentenciado Rodríguez.

Vox termina pidiendo la dimisión inmediata de Pere Granados.