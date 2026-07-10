Shakira, víctima de la IA, estalla tras la difusión de unas imágenes falsas: «Nunca ha ocurrido»

Shakira vuelve a convertirse en protagonista por un asunto que nada tiene que ver con la música. La artista colombiana ha querido romper su silencio para denunciar públicamente el uso fraudulento de su imagen mediante Inteligencia Artificial, una práctica cada vez más extendida que afecta a numerosas personalidades públicas. La cantante ha compartido un contundente comunicado en el que advierte de la proliferación de fotografías manipuladas que la muestran en situaciones que nunca han ocurrido y que, según explica, están siendo utilizadas con diferentes fines, desde campañas publicitarias hasta la difusión de bulos.

La madre de Milan y Sasha no ha hecho ninguna referencia explícita al contenido concreto que denuncia. Sin embargo, en los últimos días se ha viralizado en redes sociales un cartel político atribuido a la coalición Pacto Histórico en el que aparecía el rostro de Shakira junto a los nombres de Iván Cepeda y Aida Quilcué como parte de una supuesta campaña presidencial. La cantante ya dejó claro entonces que aquellas imágenes eran completamente falsas y que nunca había autorizado el uso de su imagen con fines políticos.

Shakira, víctima de la IA

Ahora, la intérprete de Hips Don’t Lie ha querido ir un paso más allá y alertar del problema creciente que supone la Inteligencia Artificial cuando se utiliza de forma irresponsable. Lo ha hecho a través de un mensaje directo en el que expresa su preocupación por el impacto que estas manipulaciones pueden tener tanto en su imagen como en la percepción del público.

«En las últimas semanas se han generado artificialmente algunas imágenes mías, colocándome en situaciones que no han ocurrido o con personas con las que no he estado», comienza explicando la artista.

Lejos de tratarse de un caso aislado, Shakira asegura que estas creaciones falsas se están utilizando con objetivos muy distintos. «Muchas se utilizan para publicidad de marcas con las que no tengo contratos o para alimentar rumores falsos», añade, dejando claro que detrás de estas publicaciones existen intereses que pueden afectar directamente a su reputación y generar desinformación entre sus seguidores.

La colombiana reconoce que la evolución tecnológica plantea nuevos desafíos para personajes públicos como ella, aunque también deja entrever que este tipo de situaciones forman parte de una realidad con la que toca convivir. «Entiendo que es parte de convivir con la revolución tecnológica a la que todos estamos sujetos. Sin embargo, actualmente mi equipo se encuentra trabajando activamente para desmontar dichas imágenes», explica en el comunicado.

No es la primera vez que una celebridad denuncia el uso de la Inteligencia Artificial para alterar fotografías o fabricar escenas inexistentes. En los últimos meses, actores, cantantes e influencers han advertido del aumento de contenidos generados digitalmente que resultan cada vez más difíciles de distinguir de una imagen auténtica. En muchos casos, estas creaciones terminan viralizándose antes de que los afectados puedan desmentirlas.

Pese a ello, Shakira también ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a quienes siguen de cerca su carrera. La cantante confía plenamente en el criterio de sus fans, a quienes agradece el esfuerzo por frenar la difusión de estas imágenes manipuladas y desenmascarar los montajes que circulan en internet. «Afortunadamente, me alivia saber que mis fans saben reconocer la realidad y distinguir lo que ha sido producido por Inteligencia Artificial. Estoy muy agradecida de ver cómo lo comunican de una manera tan eficiente», concluye.

Con este comunicado, Shakira no solo desmiente cualquier vinculación con las imágenes falsas que han circulado recientemente, sino que también pone sobre la mesa un debate cada vez más presente: el uso de la Inteligencia Artificial para crear contenidos capaces de confundir a millones de personas. Una realidad que afecta de lleno a figuras públicas y que vuelve a evidenciar la necesidad de verificar cualquier información antes de darla por cierta.