Tráiler de ‘The Last Photograph’: Zack Snyder abandona las pantallas verdes para sumergirse en un oscuro drama bélico

Después de que su versión cinematográfica de los superhéroes de DC no tuviese el éxito esperado y tras el fracaso sideral de sus proyectos para Netflix, el director Zack Snyder parece haber vuelto a un cine más terrenal, alejándose del abuso de los efectos especiales y las pantallas verdes: el primer adelanto promocional de The Last Photograph representa un cambio de estilo brutal, centrado en entornos naturales y una marcada violencia.

Aunque pueda sentirse como un viraje de última hora en su carrera, en realidad este es un título que Snyder lleva más de dos décadas intentando llevar a cabo. Con una calificación R, las primeras imágenes mostradas dejan muy claro que The Last Photograph no será para todos los públicos. El realizador norteamericano ha vuelto a contar con su guionista de confianza, Kurt Johnstad, con quien lleva colaborando desde 300 (2006). El propio Snyder se encarga de la dirección fotográfica, como ya hizo en Ejército de muertos y las dos entregas de Rebel Moon. Por otra parte, en la banda sonora aparecen acreditados el oscarizado Hans Zimmer y dos debutantes como Omer Benyamin y Steven Doar.

The Stone Quarry, la productora del cineasta y su mujer, Deborah Snyder, firma un proyecto que todavía no tiene una distribuidora oficial. En los despachos, la producción también está vinculada al apoyo de Telecinco Cinema (Mediaset España).

Primer adelanto de ‘The Last Photograph’: un drama bélico sobre secuestros

A diferencia de sus anteriores historias mesiánicas y los componentes fantásticos de las mismas, las primeras imágenes en movimiento de The Last Photograph prometen un realismo crudo, bajo una banda sonora electrónica que acelera la tensión generada por la violencia de los planos que vamos descubriendo entre cortes a negro. Desde un cubo de sangre, al cuerpo de un hombre con el cuerpo desnudo y oscurecido al más puro estilo de Apocalypse Now (1979). Tras ello, aparece el rostro delicado de una mujer y después, otra sucesión de planos violentos con el disparo final de una pistola.

La cinta estará protagonizada por el británico Stuart Martin, repitiendo a las órdenes de Snyder tras aparecer en las dos partes de Rebel Moon, y Fra Fee, también actor en la misma y en la viral miniserie de Netflix, Los no elegidos.

La trama se centra en la búsqueda desesperada de dos niños secuestrados en medio de las montañas más apartadas de Sudamérica, tras los asesinatos de los padres de estos, un diplomático y su esposa. Los únicos que pueden encontrarlos son su tío, un exagente de la DEA y un fotógrafo de guerra adicto a las drogas que es el único que ha podido ver el rostro de los secuestradores.

Zack Snyder, sobre la cinta: «Es una meditación sobre la vida y la muerte»

Tras años inmerso en varias superproducciones, la simple idea de agarrar una cámara en mano y contar una historia íntima resultaba algo enormemente placentero para Snyder. Tal y como detallo en una instantánea detrás de las cámaras compartida en su cuenta de Instagram: «Todo lo que realmente necesitas para hacer una película es una caja, una cámara y el Amazonas».

Se desconoce la fecha oficial del estreno, pero todo apunta a que The Last Photograph llegará a los cines en 2027.