Shakira paraliza sus vacaciones y viaja al epicentro del terremoto de Colombia para reconstruir una universidad y diez colegios

Ha pasado una semana desde que un trágico terremoto sacudiera Colombia y dejara a su paso cerca de 300 muertos, 4.000 heridos, 200 desaparecidos y miles de viviendas derrumbadas. El seísmo, de magnitud 7,4, estuvo seguido de varias réplicas en distintos puntos del territorio, convirtiéndose en una de las catástrofes más graves que ha sufrido Colombia en los últimos años.

Como no podía ser de otra manera, las redes no tardaron en llenarse de mensajes de apoyo y solidaridad. Numerosos artistas colombianos mostraron públicamente su consternación ante la tragedia que atraviesa su tierra natal, entre ellos, Shakira, quien, además de compartir unas palabras marcadas por el dolor, ha decidido dar un paso más. Y es que ha interrumpido sus vacaciones de verano para trasladarse hasta Chocó, una de las zonas más golpeadas por el terremoto, con el objetivo de ayudar a los afectados en todo lo posible.

Según lo publicado, la intérprete de Rabiosa ha llegado a Colombia en las últimas horas y, tras su aterrizaje, se ha trasladado de inmediato hasta un centro educativo de la zona, acompañada por el alcalde y la gobernadora, donde ha conocido de primera mano lo ocurrido y ha podido mostrarse cercana con todas las víctimas. Cabe destacar que este colegio está vinculado con la Fundación Pies Descalzos, una organización creada por la propia Shakira con el objetivo de impulsar proyectos de educación y desarrollo para los niños del país.

Después de comprobar con sus propios ojos la magnitud de lo ocurrido, Shakira no ha dudado en comparecer ante los medios, donde se ha mostrado visiblemente afectada. «No hay palabras suficientes para consolar y reparar el dolor. Pero lo que sí sé que hay es un compromiso concreto de estar al lado de todos esos colombianos que han perdido sus casas y de todos esos niños que han perdido sus escuelas y no pueden regresar al colegio. El compromiso es no soltarle la mano a los chocoanos hasta que cada uno de ellos pueda tener una vida normal», comenzaba a decir. Añadía que estaba completamente conmovida y que por ello, junto a la Fundación Pies Descalzos, «iba a dedicar todos sus esfuerzos personales» a reconstruir la Universidad Tecnológica de Chochó, así como también iba a construir diez escuelas nuevas en la región.

«El compromiso es no soltarle la mano a los chocoanos hasta que cada uno de ellos pueda tener una vida normal, hasta que cada niño pueda volver a la escuela. Estamos muy conmovidos (…) Hay una deuda histórica con el Chocó (…) Voy a dedicar mis esfuerzos personales a… pic.twitter.com/Gu1mdGFdeS — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 17, 2026

Se desconoce hasta qué fecha permanecerá en su tierra natal, ya que lo único que ha trascendido es que será el próximo 18 de septiembre cuando retome su gira Las Mujeres Ya No Lloran en el Estadio Shakira de Madrid, concretamente en el espacio Iberdrola Music de la capital.