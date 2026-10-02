Plex sigue los pasos de Aitana y ficha por Netflix: todo lo que se sabe del nuevo reality

Daniel Alonso, más conocido como Plex será el presentador de un nuevo reality de aventuras para Netflix, empresa para la que ya trabajó la novia del influencer, la cantante Aitana, con un documental sobre su carrera, Metamorfosis, y una película de ficción, Pared con pared. La plataforma de streaming ha dado todos los detalles del nuevo formato en una nota de prensa.

Este viernes 2 de octubre Netflix ha anunciado el inicio de la producción de Plex: Última partida, un reality de competición y estrategia en el que un grupo de reconocidos jugadores llega a una isla recóndita invitado por Plex, donde competirán por alzarse con la victoria y un jugoso premio.

Plex, uno de los creadores de contenido más relevantes del panorama actual, llega a Netflix para convertirse en el game master de Plex: Última partida, una colaboración en la que él marcará las reglas y decidirá el destino de los jugadores.

Producido por Fremantle, Plex: Última partida se rodará en varias islas de República Dominicana y llegará próximamente a Netflix.

Recordemos que Fremantle es una de las principales compañías globales de creación, producción y distribución de contenidos. Con presencia en 28 territorios, crea y lleva historias locales a audiencias de todo el mundo a través de formatos de entretenimiento, series, películas y documentales, incluyendo títulos de éxito internacional como Amor con Fianza, Got Talent, American Idol o X factor.

La meteórica carrera de Plex

Daniel Alonso Agúndez, conocido popularmente como Plex o YoSoyPlex, se ha convertido en uno de los creadores de contenido españoles con mayor repercusión. Nacido en Toro (Zamora) en 2002, comenzó su aventura en YouTube siendo adolescente, inicialmente con vídeos relacionados con videojuegos. Con el tiempo reinventó su canal apostando por retos, entretenimiento y, especialmente, viajes alrededor del mundo. Sus populares vueltas al planeta impulsaron definitivamente una comunidad que actualmente supera los 30 millones de seguidores sumando sus diferentes plataformas.

Su carrera también ha traspasado las redes sociales. Plex ha participado en La Velada del Año, el multitudinario evento organizado por Ibai Llanos, y colaboró en El Hormiguero.

Paralelamente, su vida sentimental ha multiplicado su presencia mediática por su relación con Aitana. Su historia comenzó durante la tercera vuelta al mundo del creador de contenido. Ambos coincidieron en Japón a comienzos de 2025, donde la cantante apareció en uno de sus vídeos. Tras meses de rumores, la pareja terminó haciendo pública su relación.