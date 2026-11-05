El Real Madrid recupera la camiseta del dragón

La camiseta del dragón del Real Madrid está de vuelta. El club blanco y adidas han presentado una reedición de la icónica Y-3 diseñada por Yohji Yamamoto para la temporada 2014/15. Una equipación que dejó huella por su estética y que regresa convertida en una pieza de colección, con el característico dibujo que ocupa su parte frontal como gran protagonista.

Aquella tercera camiseta abrió una nueva vía en la relación entre el fútbol y la moda. Fue la primera colaboración entre el Real Madrid y Y-3 y trasladó al vestuario madridista la visión del diseñador japonés. El resultado fue una propuesta reconocible que, más de una década después, conserva suficiente personalidad para volver a ocupar un lugar destacado en el catálogo del club.

La reedición recupera el dragón sobre un fondo gris oscuro. El dibujo domina el frontal y concentra el atractivo de una camiseta cuyo recuerdo ha perdurado entre los aficionados. Su regreso permite recuperar aquel diseño a quienes lo llevaron entonces y ofrece otra oportunidad a los que se quedaron sin él.

Un diseño cargado de simbolismo

La elección del dragón tiene una explicación vinculada a la cultura oriental. Representa la fuerza, la ambición y el poder, valores que el diseño relaciona con la identidad del Real Madrid. La figura de dos cabezas simboliza el prestigio de quienes visten la camiseta, mientras que el motivo del ave alude a la agilidad y al deseo de alcanzar el éxito.

Esa combinación convirtió la equipación en una propuesta que iba más allá de los colores habituales del equipo. Yamamoto apostó por una imagen con significado propio y una estética que contribuyó a acercar el diseño de autor a la cultura futbolística.

El regreso llega acompañado de una colección que amplía las opciones más allá de la camiseta. Incluye versiones de manga corta y larga, además de una chaqueta y un pantalón de chándal. Las prendas ya están disponibles en tiendas adidas seleccionadas, en su página web y en las tiendas del Real Madrid. El dragón vuelve a salir del archivo.