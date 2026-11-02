Valdano se rinde a Diomande y habla sobre Vinicius: «Va a tener que reconquistar…»

Jorge Valdano ha elogiado a Yan Diomande después de su espectacular actuación en la victoria del Real Madrid contra el Racing en El Sardinero y también ha hablado sobre la situación en la que queda un Vinicius que se tendrá que volver a ganar el puesto. El brasileño, que tiene que cumplir un partido de sanción en Liga, será titular este miércoles en el partido de la Champions League contra el AEK de Atenas.

El Real Madrid volvió a brillar en la victoria (0-3) ante el Racing de Santander en el partido de la jornada 11 de la Liga EA Sports disputado en El Sardinero. Después de su homérica victoria contra el Barcelona en el Clásico, el conjunto blanco volvió a sacar su mejor versión para derrotar al recién ascendido en una primera media hora de fútbol total y de buenas actuaciones individuales de sus futbolistas. Entre ellas, la de Yan Diomande, que está tirando la puerta a golpes.

El atacante volvió a ser titular en la izquierda y rubricó su gran partido con otro golazo tras enganchar un balón suelto desde fuera del área y colocarlo en la escuadra de la portería rival. Con este tanto van cuatro goles y cuatro asistencias en los seis partidos que ha disputado desde el regreso del parón. Además, ya es el primer futbolista del Real Madrid que en esta temporada ha marcado cuatro goles o más y ha repartido cuatro asistencias en todas las competiciones.

Valdano y la situación de Vinicius y Diomande

Jorge Valdano ha querido opinar sobre la situación de Diomande en Movistar y también lo ha unido a la situación que vive un Vinicius que está viendo desde casa cómo el Real Madrid es un equipo solvente sin él sobre el terreno de juego. A esto se suma el mal inicio de temporada del brasileño, que le deja en una situación de suplente cuando termine de cumplir la sanción de cuatro partidos en Liga.

«Ha ido ganando confianza; se le vio tímido en los primeros partidos», comentó sobre Yan Diomande antes de meterse de lleno en el caso Vinicius. «Estos partidos son una mala noticia para Vinicius, que va a tener que reconquistar el lugar que ahora mismo le han ganado sus compañeros», dijo en su intervención el ex entrenador, jugador y director general del Real Madrid.

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De momento Vinicius será titular en el partido de Champions League que el Real Madrid disputará este miércoles ante el AEK de Atenas y después cumplirá su último partido de sanción en Liga en el partido contra el Valencia. Después del parón, volverá en el duelo de Liga contra el Celta y, de cara a este partido, Mourinho ya le avisó en la rueda de prensa previa al Racing. «A Vinicius lo quiero mucho, lo necesito, pero no digo que vaya a ser titular», dijo el entrenador.