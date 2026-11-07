Mourinho activa la alarma en Mestalla: «Se lo toman como una final»

Mourinho ha puesto Mestalla en rojo. «Lo han preparado como si fuera una final», aseguran fuentes cercanas al cuerpo técnico. El Real Madrid afronta este sábado una salida que en el vestuario se está preparando como una final. Por el desgaste de una semana con tres desplazamientos, por la dificultad del escenario y por una clasificación que ofrece una oportunidad para acercarse a sus rivales. El Atlético y el Barcelona se enfrentan el domingo y alguno dejará puntos. Pero para aprovecharlo hay una obligación previa. Ganar al Valencia. El portugués lleva días insistiendo en ello mientras administra las fuerzas de una plantilla que acaba de regresar de Atenas.

Desde dentro describen una preparación con dos prioridades muy claras. Descansar y mantener la tensión competitiva. El cuerpo técnico necesita recuperar a los futbolistas después del esfuerzo europeo, aunque Mourinho se está encargando de que esa recuperación conviva con las advertencias sobre el siguiente partido. La victoria contra el AEK ya está guardada. Ahora toca superar la última prueba antes del parón.

El portugués conoce el peligro de estas jornadas. Una visita exigente después de Champions, poco tiempo para trabajar y las selecciones esperando al terminar el encuentro. Demasiados motivos para reclamar atención. Por eso ha elevado la importancia de Mestalla dentro del vestuario.

Recuperar las piernas, activar la cabeza

La semana ha obligado a medir los esfuerzos. Santander, Atenas y Valencia concentran tres compromisos fuera de casa en apenas siete días. Una secuencia que Mourinho ya había cuestionado por el escaso margen de recuperación y que ahora exige encontrar energía para el último esfuerzo.

El descanso forma parte de la preparación. También las conversaciones y los mensajes del entrenador. Mourinho quiere que el equipo llegue con fuerzas y con plena conciencia de lo que se juega. Desde el vestuario explican que está preparando el encuentro como si fuera una final. Ésa es la dimensión que le ha dado de puertas para dentro.

La respuesta tendrá que aparecer en el césped. El Real Madrid necesita precisión para evitar pérdidas, orden para controlar los momentos difíciles y paciencia ante un rival al que su situación clasificatoria obliga a competir con urgencia. El cansancio añade dificultad a todo eso.

La oportunidad está en el Metropolitano

La jornada tiene otro partido señalado. Atlético y Barcelona se enfrentarán el domingo, después de que el Real Madrid haya visitado Mestalla. Los blancos, por tanto, podrán trasladar presión a sus rivales si consiguen ganar primero en Valencia. El duelo del Metropolitano cerrará el fin de semana a las 21:00 horas.

Con los dos equipos por delante, el enfrentamiento directo garantiza que alguno dejará puntos. Una victoria en Mestalla permitiría recortar distancias al menos a uno de ellos. Si empatan, la ganancia sería sobre ambos. Una oportunidad que explica buena parte de la importancia que Mourinho concede a esta salida.

Las cuentas, sin embargo, empiezan en Valencia. Cualquier cálculo sobre lo que suceda el domingo perderá valor si el Real Madrid falla el sábado. El portugués quiere llegar al parón con el trabajo hecho y dejar que sean los demás quienes tengan que responder.

Un Valencia con necesidades

Mestalla añade su propia dificultad. El Valencia llega en puestos de descenso y necesita puntos para cambiar su situación. Javier Aguirre tiene motivos de sobra para exigir a su equipo un encuentro de concentración, intensidad y aprovechamiento de cada ocasión.

El Real Madrid deberá responder sin Vinicius, que cumple el último de sus cuatro partidos de sanción. Una ausencia conocida que obliga a encontrar soluciones entre los disponibles y que evita el reencuentro del brasileño con un escenario especialmente tenso para él.

Mourinho prepara el encuentro consciente de todos esos condicionantes. Ha dado espacio a la recuperación, ha insistido en la importancia del rival y ha señalado el objetivo. Salir de Mestalla con tres puntos. Después habrá tiempo para mirar al Metropolitano. Antes espera una final que el entrenador lleva días jugando dentro del vestuario.