«Una rivalidad que supo darse la mano»: el adiós del Valencia al Real Madrid de Mestalla

El Valencia ha querido despedir al Real Madrid de Mestalla con un vídeo cargado de historia, emoción y recuerdos. El conjunto blanco visitará este sábado por última vez en Liga el histórico estadio valencianista antes del traslado al Nou Mestalla, y el club che ha preparado una pieza especial para recordar una de las grandes rivalidades del fútbol español. La voz del vídeo la pone Diego Ibáñez, cantante del grupo Carolina Durante, que acompaña un recorrido por algunos de los momentos más emblemáticos de los enfrentamientos entre ambos equipos. Entre sus protagonistas aparece Alfredo Di Stéfano, leyenda absoluta del Real Madrid que también dejó su huella en Valencia como entrenador. Una figura que representa como pocas la historia compartida entre dos clubes que han protagonizado noches inolvidables.

Mestalla ha sido durante décadas uno de los escenarios más complicados para el Real Madrid. Los números reflejan esa dificultad, con 46 victorias valencianistas, 28 empates y 36 triunfos blancos en los enfrentamientos oficiales disputados en el feudo che. El vídeo recupera el espíritu de una rivalidad que ha dejado episodios imborrables, como el gol de Tendillo en 1983 que privó al Real Madrid de ganar la Liga, el fichaje de Mijatovic en 1996 que encendió todavía más los enfrentamientos, el histórico 6-0 del Valencia en la Copa del Rey de 1999 o la polémica de Gil Manzano en 2024, cuando señaló el final del encuentro justo antes del remate de Bellingham que terminó en gol. También queda para el recuerdo la final de Copa de 2011, cuando Cristiano Ronaldo conquistó el título para el Real Madrid de Mourinho con un cabezazo ante el Barcelona sobre el césped de Mestalla.

Pero la historia entre Valencia y Real Madrid también ha dejado imágenes de unión que trascienden cualquier rivalidad. La más emocionante llegó tras la terrible DANA de octubre de 2024, cuando el club blanco donó un millón de euros para ayudar a los afectados y facilitó el aplazamiento del encuentro. En su regreso a Mestalla, el 3 de enero de 2025, la afición valencianista respondió con una ovación histórica de agradecimiento y los capitanes entregaron un cuadro conmemorativo con la Senyera.

Ahora, el Valencia ha querido cerrar este capítulo con un vídeo que mezcla nostalgia, respeto y pasión por el fútbol. Una despedida a la altura de una rivalidad centenaria. Porque el Real Madrid se marcha de Mestalla en Liga, pero los recuerdos de sus batallas permanecerán para siempre.