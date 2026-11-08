El derbi que cambió al Real Madrid

El Real Madrid salió del derbi con una derrota y una necesidad que Mourinho decidió afrontar de raíz. El 2-1 contra el Atlético dejó al descubierto un equipo con talento para resolver partidos, pero con dificultades para gobernarlos. Dependía demasiado de las individualidades, perdía el orden cuando el rival superaba su primera presión y concedía oportunidades para que los encuentros se descontrolaran. El portugués entendió que debía cambiar la manera de competir. Ocho victorias consecutivas después, la goleada de Mestalla confirma el crecimiento de un bloque que ahora sabe mejor qué quiere hacer y cómo conseguirlo.

Aquel partido tuvo consecuencias que fueron más allá de los tres puntos. El Real Madrid necesitaba reconocerse con el balón y protegerse cuando lo perdía. La calidad de sus futbolistas permitía ganar, pero faltaba una estructura que hiciera esas victorias menos dependientes de un gol extraordinario, una carrera de Mbappé o una intervención de Courtois. Había recursos. Tocaba convertirlos en un equipo.

Mourinho revisó el funcionamiento colectivo y asumió que unos pequeños retoques no bastaban. El cambio exigía que los jugadores interpretaran de otra forma los encuentros. Más apoyos, más paciencia y mayor responsabilidad con la pelota. También una conciencia más clara de que cada movimiento tenía consecuencias para el compañero.

Ganar no era suficiente

El derbi expuso las dificultades del Real Madrid para sostener su juego. Cuando encontraba espacios, podía hacer daño, pero no siempre sabía preparar el escenario para encontrarlos. En ocasiones aceleraba antes de tiempo y terminaba atacando con demasiados futbolistas por delante del balón. Si la jugada se rompía, el rival tenía metros para responder.

La reacción de Mourinho partió de esa lectura. El Real Madrid debía asumir más responsabilidad en lo que sucedía durante los partidos. Elegir cuándo correr, cuándo conservar y cuándo volver a empezar. Tener el balón también debía servir para reducir las oportunidades del contrario.

Esa idea ha ido ganando presencia. El equipo empieza a entender que una posesión larga puede preparar una ocasión y, al mismo tiempo, evitar un intercambio de golpes innecesario. La paciencia ha pasado a formar parte de sus recursos competitivos. Ahora encuentra más respuestas cuando el primer intento no funciona.

El talento encuentra compañía

La transformación también se aprecia en la relación entre los jugadores. Los atacantes reciben con más apoyos y el centro del campo dispone de más opciones para dar continuidad. Las acciones individuales siguen teniendo valor, pero aparecen dentro de un funcionamiento que las favorece.

Mbappé conserva su capacidad para decidir. Bellingham interviene cada vez más en el juego. Bernardo Silva aporta criterio y Diomande ha respondido con desborde y goles. Sus virtudes encuentran un contexto más favorable porque el Real Madrid empieza a llegar junto a las jugadas, con mejores distancias para atacar y reaccionar después.

El portugués ha conseguido que la mejoría tenga una explicación colectiva. Si un futbolista no resuelve, otro puede continuar. Si una vía está cerrada, el equipo busca otra. Esa confianza en el compañero ha reducido la sensación de que cada ataque necesita una acción definitiva de su estrella.

Una respuesta que se sostiene

La serie de victorias ha reforzado el mensaje. Ganar ayuda a creer y el Real Madrid ha encontrado motivos para hacerlo en escenarios distintos. El Clásico exigió concentración y capacidad para aprovechar los momentos. Atenas obligó a sufrir y remontar. Mestalla permitió mostrar una versión más dominadora.

El equipo todavía tiene aspectos que corregir. La dificultad de la visita al AEK recordó que el orden debe sostenerse también con cambios y en noches incómodas. Pero incluso allí encontró una respuesta para sacar adelante el encuentro.

Mourinho llega al parón con algo más que resultados. Tiene una plantilla que empieza a compartir una manera de jugar y que comprende mejor sus obligaciones. El derbi señaló el problema. La reacción posterior ha empezado a resolverlo. El Real Madrid ya dispone de más herramientas para conducir los partidos hacia donde le conviene.