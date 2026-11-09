Raúl González podría retomar su carrera como entrenador en el Oviedo

Raúl González suena para el Oviedo. En las últimas horas han aumentado los rumores que relacionan al ex entrenador del Castilla con el equipo asturiano después de un mal arranque de temporada en Segunda División. La leyenda del Real Madrid gusta mucho a los dueños del grupo Pachuca y llegaría para sustituir a Julián Calero, que ha logrado salvar el puesto después de ganar 1-2 al Cádiz en el Nuevo Mirandilla.

El nombre de Raúl González ha vuelto a sonar para los banquillos y en esta ocasión parece que es el Oviedo el que ha pensado en el ex del Real Madrid para reconducir la situación. Después del descenso a Segunda División, el equipo asturiano no ha comenzado de la mejor manera posible su nueva andadura en la categoría de plata del fútbol español y ahora el nombre del ex del Castilla aparece en el horizonte como sustituto de Julián Calero.

El actual técnico salvó la destitución el pasado sábado después de conseguir la victoria (1-2) ante el Cádiz y ascender hasta la novena posición de la clasificación. El club ovetense ha comenzado de forma irregular la temporada después de sumar seis victorias, tres empates y cuatro derrotas en los 13 partidos que ha disputado hasta la fecha en su nueva categoría. Aun así, ‘sólo’ están a seis puntos del segundo puesto de ascenso directo que ocupa el Castellón.

Raúl y su ‘relación’ con el Oviedo

Así que, después de este comienzo irregular de temporada, el diario Marca ha informado que Raúl podría ser el sustituto de Julián Calero en el Oviedo. El perfil del ex entrenador del Castilla convence Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, y esto podría ser clave en el caso de que se tomara la decisión de destituir a Julián Calero.

A Raúl también le une un vínculo con Oviedo y es que su hijo Héctor juega en el Vetusta, el filial del club asturiano. Héctor González Redondo, de 17 años y que actúa como centrocampista, está jugando en el segundo equipo después de llegar este verano procedente del Cádiz y firmar un contrato hasta el próximo año 2029. Antes, estuvo en Las Rozas, Leganés y los filiales de Granada y Cádiz.