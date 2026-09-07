Raúl González narrará el Real Madrid-Inter: nuevo fichaje galáctico de Movistar Plus

El Real Madrid afronta su primer partido de Champions League en la temporada 26/27. José Mourinho quiere volver a la senda de la victoria después de un polémico encuentro ante el Betis. Los seguidores que vean el partido por televisión tendrán la oportunidad de escuchar a una leyenda del club, ya que Raúl González blanco estará presente en la narración de Noche de Champions de Movistar Plus.

El ex jugador blanco estará acompañado de Susana Guasch, Jorge Valdano, Juan Pablo Sorin y Carlos Cuéllar. Sus comentarios permitirán conocer su visión respecto al nuevo proyecto del portugués, que intentará arrancar su aventura en Europa con el pie derecho. Por el momento, el club lleva tres victorias y una derrota en la competición liguera.

La primera prueba no será fácil, ya que el Inter llega en plena forma, invicto en la Serie A. El partido será especial para José Mourinho, ya que se enfrentan dos de los equipos más importantes de su carrera como entrenador. El Madrid cuenta con el factor campo a su favor, ya que el encuentro se disputará en el Santiago Bernabéu.

El duelo supone una gran oportunidad para algunos jugadores que no habían podido tener minutos, entre ellos Aurélien Tchouaméni, que podría volver al terreno de juego después de las molestias que sufrió tras terminar el Mundial. El pivote tendría la opción de empezar a recuperar ritmo de competición, aunque no se le espera en el once titular.

¿Contra qué equipos jugará el Real Madrid en la Champions League?

El conjunto blanco quiere cerrar la fase de liga entre los ocho primeros, lo que supone la clasificación directa a los octavos de final. El camino no será fácil, ya que tendrá que medirse ante el Inter de Milán, la Roma, el RB Leipzig, el AEK Athens, el PSV, el Arsenal, el LASK y el FK Shajtar Donetsk.