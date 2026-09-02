Schröder y Linda Caicedo le garantizan la Champions al Real Madrid

Qué bien que se lo va a pasar el Real Madrid esta temporada –y las que vienen– con Felicia Schröder y Linda Caicedo. Lo bien que se entienden es una bendición para un equipo que jugará por sexta temporada consecutiva la Champions League. Ha certificado su clasificación tras superar por 2-1 al Ajax. Y eso que les costó más de lo esperado. Jugaron las de Quesada con el 0-2 de Ámsterdam hasta que un gol de Snoeijs metía de lleno a las neerlandesas en el partido. La reacción no tardó en llegar y las dos estrellas madridistas volvieron a brillar.

Linda Caicedo volvía a quedarse en el banquillo. Aquellos problemas que la hicieron retirarse en Ámsterdam al descanso por precaución le han impedido jugar de inicio el derbi de la primera jornada de Liga y también la vuelta de este partido. A las bajas por lesión de Athenea y Bruun se sumaba la de Irune Dorado, por su convocatoria con España para el Mundial sub-20 que comienza el sábado en Polonia.

Sí que estaba Felicia Schröder. Qué delantera ha fichado el Real Madrid. Qué talento y qué rendimiento está ofreciendo pese a ser todavía una niña. A sus 19 años es ya una referencia en este equipo junto a la atacante colombiana. Y menos mal, porque lo que parecía un trámite se complicó para las madridistas. Ellas solas se metieron en un lío nada más comenzar la segunda parte y Schröder fue quien las sacó de él.

Tras una primera parte en la que las madridistas pecaron en ocasiones de excederse con las individualidades, comenzaba el segundo tiempo con las blancas encajando el gol. Centro desde la izquierda para que llegara desde atrás Snoeijs para adelantar en el marcador a las neerlandesas. Se ponían a un gol de igualar la eliminatoria, en un partido que apuntaba a trámite y que, por dejarse llevar demasiado, estaban empezando a pagar caro.

Entonces llegó la reacción y lo hizo desde el banquillo. Pau Quesada no lo dudó e introdujo a Caicedo. Necesitaba recuperar la tranquilidad en el luminoso y quién mejor que la colombiana para dársela. Se puso el brazalete y entró en busca del empate, que llegaría tras una acción individual suya. Sería Schröder la encargada de poner las tablas. Cabezazo tras presionar en salida de balón y que recuperase Keukelaar. Centro de Eva Navarro y no perdonaba la sueca, que firma su cuarto gol en tres partidos como madridista.

Para redondear la fiesta, en la última jugada del partido Linda Caicedo certificaba el triunfo blanco. Con el 2-1, el Real Madrid conseguía hacer valer el 0-2 de la ida para meterse en la fase de liga. Será la sexta temporada consecutiva que juega la Champions League tras superar la previa. El viernes, el sorteo, al que acude como cabeza de serie.