Pau Quesada tras la clasificación del Real Madrid para la Champions: «Me ilusiona mucho lo que veo»

El Real Madrid vuelve a la Champions League y lo hace gracias a los goles de Felicia Schröder y Linda Caicedo. Las dos jóvenes estrellas del conjunto blanco han sido las encargadas de darle la clasificación en la vuelta de la previa ante el Ajax y, al término del encuentro, Pau Quesada se rendía a la calidad de sus dos futbolistas: «La conexión que tienen ahora se va a ver con todas porque se compenetran muy bien». El técnico valoraba la revolución de la plantilla, con la sueca a la cabeza, y afirmaba que le «ilusiona mucho» lo que ve «de lunes a sábado» y que su equipo está «en un estado de flow muy positivo».

«Era un partido muy atractivo. El escenario sabíamos cómo iba a ser porque les gusta tener el balón y es complicado ir a presionar porque buscan la última línea. Hemos tenido control y generado muchas ocasiones. Podíamos haber tenido mayor tranquilidad y hoy hemos entrado muy bien. A partir de ahí se ha notado el cansancio, luego hemos vuelto a ser agresivas y dinámicas. Estoy contento. Un año más estamos en la fase de grupos», afirmaba Quesada al término del encuentro.

«Puedes hacer una fase de liga como la del año pasado y es la línea a seguir. Podemos optar a ganar a cualquier equipo», señalaba sobre lo que llega en Europa a partir de ahora. Además, destacaba que no se fía de ningún rival, viendo los antecedentes: «Todos los equipos son muy complicados y, si hay algo que nos han demostrado, es que no se puede dar nada por hecho. El año pasado ganamos al PSG y no al Twente. A 90 minutos, todos los equipos son de Champions League».

Se pronunció sobre la llegada de Felicia Schröder, a la que califica como una «delantera muy completa». No se equivoca. Suma cuatro goles en los tres partidos con la elástica madridista. «Teníamos claro desde enero que era el fichaje que queríamos. Detectamos su ilusión y sus ganas, nos aporta muchísima movilidad, es una delantera muy completa y el club apostó por ella», afirmaba.

«Algo muy positivo es que los perfiles de arriba se complementan y se compenetran. Tienen algo en común: que son muy fuertes en la presión. Refuerza a nuestra cantera porque hay cinco canteranas que suben. Me ilusiona mucho lo que veo de lunes a sábado entrenando. Es un estado de flow muy, muy, muy positivo; hay que darles las herramientas para que vayan sumando», apuntaba sobre su equipo.

Volvería a hablar de ese estado de flow, que reconoce como «difícil mantenerlo». «Se nos va a ir bajando. Estamos tranquilas porque somos un equipo que genera muchísimo y el pasado año tuvimos fases en las que no éramos capaces de generar. Vamos a tener ocasiones más claras y ser más efectivas. Es un trabajo conjunto que no preocupa. Nos da esperanza porque hemos tenido ocasiones claras», señalaba sobre las veces que el equipo había perdonado en ambos partidos.

Otro aspecto a destacar es el liderazgo que ha adquirido Linda Caicedo. «Es muy joven. El año pasado dio un salto de calidad tremendo. El otro día sintió una molestia y lo único que ha hecho ha sido trabajar, darnos minutos de calidad. Ha recibido mucha presión y tiene capacidad para gestionarlas. Como staff dice mucho también su tranquilidad y cómo ha ido trabajando», apuntaba sobre la colombiana.

Sobre la profundidad de plantilla, señalaba que está contento con cómo ha ido el mercado: «El año pasado tuvimos una serie de lesiones de las que pensábamos que en tres semanas se iban a recuperar y no se recuperaban. Nos quedamos con 15 o 16 futbolistas para cada tres días. Ahora cinco están en el Mundial sub-20 y cuatro están lesionadas. Cuando vuelvan las canteranas, tenemos una plantilla muy completa y que nos va a permitir ser consistentes. Tengo la plantilla que quería y sólo me queda a mí sacarle el 120%».

Sobre el objetivo del curso, decía que «en mayo veremos dónde estamos», pero señalaba que, en el Real Madrid, «todo lo que sea empatar un partido es equivocarse». «El objetivo es ganar todos los partidos. Quiero ganar un título, pero todo lo que sea despistarnos… Tenemos que encadenar Eibar, Deportivo, Valencia, Champions… No nos dejamos llevar por resultados, seguimos trabajando igual. Hay que buscar el punto de equilibrio y qué equipo queremos ser», finalizaba.