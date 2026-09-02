La Champions League vuelve a estar a un partido. El Real Madrid lo tiene en su mano para lograr la quinta presencia consecutiva en la máxima competición. Un trámite, prácticamente, dado que ganaron en Ámsterdam a un Ajax que sobre el papel parece considerablemente inferior a un conjunto blanco que ha comenzado lanzado el curso. A las 20:00 horas, en Valdebebas, defienden el 0-2 de la ida ante el equipo neerlandés, en busca de certificar su clasificación para la fase de liga.

El conjunto madridista tiene bien encarrilada su presencia por sexta temporada consecutiva en la máxima competición continental después de imponerse la semana pasada en la ida celebrada en la capital de los Países Bajos a un rival que tendrá que desprotegerse seguramente más si quiere tener aspiraciones a remontar el adverso 0-2.

El equipo que entrena Pau Quesada dominó casi siempre el primer capítulo de la eliminatoria, que zanjó con los goles de dos de los nuevos fichajes como Felicia Schroder y Janou Levels, uno en cada tiempo, suficientes para coger ventaja ante un Ajax que lo intentó siempre en transiciones y de la mano de la joven Mirten van Koppen, que fue la que más problemas generó por su lado derecho.

De todos modos, la superioridad del Real Madrid se terminó imponiendo y el conjunto merengue podrá afrontar con más comodidad este choque de vuelta en el Estadio Alfredo di Stéfano, aunque tampoco debe relajarse demasiado para no dar vida al Ajax, al que recibe tras su buen inicio también en la Liga F Moeve.

El actual subcampeón tenía un siempre duro examen en el derbi ante el Atlético de Madrid, pero lo sacó adelante con trabajo por 3-2 y liderado de nuevo por Schroder, autora de un doblete en un choque donde Quesada no rotó de forma muy masiva respecto al partido de Champions, aunque sí dio descanso a la delantera colombiana Linda Caicedo, que salió en los minutos finales, pero que se perfila titular junto a la sueca, que no rotará seguramente porque está sancionada para el fin de semana por su expulsión por roja directa.

Por otro lado, Sandie Toletti formaría en el medio con Elisa Senss y Andreia Jacinto, dado que la joven Irune Dorado ya está con la selección Sub-20 para competir en Polonia en el Mundial. Su compatriota Maëlle Lakrar podría ser de la partida en la zaga tras jugar los minutos finales en el derbi y tras estar fuera por un problema en la tibia.