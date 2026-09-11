El Real Madrid se reencuentra con la victoria contra el Deportivo

El Real Madrid ha retomado el pulso por la Liga F con un triunfo en Riazor ante el Deportivo de A Coruña. Las blancas se impusieron con goles de Bella Andersson y Linda Caicedo –que falló un penalti– por 0-2, en un duelo en el que, pese al resultado, tuvieron que aguantar el resultado en el segundo tiempo. Mención especial a la portera Fromhs, que terminó salvando a las madridistas para amarrar el triunfo.

La tercera jornada de la Liga F arrancaba con el conjunto madridista visitando Riazor. Lo hacían tras el empate en casa ante el Eibar, en el que se dejaron los dos primeros puntos del curso y rebajaron el flow inicial, tras ganar al Ajax y certificar su presencia en la Champions e imponerse en el derbi.

Salieron en busca del triunfo y se encontraron con un penalti en el minuto 6 por un infantil agarrón de Millene tras un saque de esquina. Pese a las protestas del banquillo deportivista, la colegiada Elena Peláez, tras revisar la acción, mantuvo su decisión. Pero Linda Caicedo le pegó mal al balón y Tarazona detuvo su lanzamiento.

Ese fallo de la atacante sudamericana generó más dudas al equipo blanco, que siguió llevando la iniciativa del juego pero sin generar peligro a un Dépor que amenazó con un disparo de Millene en el minuto 15. El equipo gallego no sufría demasiado, pero sobrepasada la media hora cometió un gravísimo error en el repliegue y lo pagó caro, especialmente porque Caracas concedió muchos metros a Linda Caicedo, que enmendó su error anterior con un gran golpeo desde la frontal.

El 0-1 hizo daño al Dépor, que al filo del descanso cometió otro imperdonable desajuste defensivo tras un saque de esquina que Andersson, completamente sola, explotó para aumentar la renta blanca. La segunda parte tuvo mucho más color blanquiazul. El Dépor se lanzó en busca del gol que le metiera en el partido y disfrutó de dos claras ocasiones, la más clara un remate de cabeza de Redru que obligó a Frohms a lucirse.

El Real Madrid sufría. Beerensteyn pudo sentenciar, pero su remate se estrelló en la madera. En la recta final, pese al empuje deportivista, el equipo blanco aguantó sin agobios. Acabaron sumando los tres puntos que las permiten mantenerse en la parte alta y situarse líderes a la espera de lo que haga el Barcelona.