El Real Madrid vence en Sevilla y mantiene el pulso al Barcelona en la Liga F

El Real Madrid logró una nueva victoria ante el Sevilla en el estadio Jesús Navas, en el partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga F. Las de Pau Quesada se adelantaron con un gol de Schröder, pero Barrios igualó el encuentro pasada la media hora. Tras el descanso, las madridistas buscaron el triunfo y, después de estrellar dos remates en el palo, Caruso marcó el 1-2 en el 86′. Dos minutos después, Beerensteyn sentenció el partido con el definitivo 1-3. Con la victoria, el equipo blanco mantiene el pulso al Barcelona y sigue a dos puntos del líder.

El partido comenzó de la mejor manera para las blancas. En el 12′, Schröder aprovechó un rechace dentro del área, tras un saque de esquina de Däbritz, para poner el 0-1 con un remate con la izquierda. Tras el gol, las de Pau Quesada continuaron generando peligro y la delantera sueca estuvo cerca de ampliar la ventaja 16 minutos después con un disparo que detuvo Sullastres. Sin embargo, el conjunto local logró el empate en el 32′, con un disparo cruzado de Barrios.

Tras el paso por los vestuarios, Noe estuvo cerca de decantar el marcador con un potente disparo con la derecha desde fuera del área que impactó en el poste de la portería sevillista. Pau Quesada introdujo cambios y dio paso a Athenea del Castillo, que disputó su partido número 150 de Liga como madridista. En el 82′, Schröder conectó un buen remate de cabeza que se estrelló en la cruceta.

El premio a la insistencia madridista llegó en el 86′, cuando Caruso volvió a poner por delante al Real Madrid con un potente disparo con la derecha desde dentro del área. Dos minutos después, Beerensteyn sentenció el encuentro con un remate con la izquierda, también desde el interior del área, para establecer el definitivo 1-3. Séptima victoria en el campeonato para el equipo blanco, la tercera a domicilio.