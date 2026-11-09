Cucurella cree en la vuelta del mejor Vinicius: «El Real Madrid será imparable, pero tenemos que ayudarle»

Marc Cucurella ha salido a defender a Vinicius en el Real Madrid. El brasileño regresará al conjunto blanco después del parón de selecciones y su vuelta supone un dilema para José Mourinho a raíz de la buena dinámica del equipo en la etapa en que el brasileño no podía jugar en Liga por sanción. Aunque el carioca ha sido muy criticado estas semanas, el lateral ha querido arroparle y lanzar un mensaje de optimismo de la importancia de recuperar su mejor nivel para ganar títulos.

Desde que Vinicius tuvo que perderse cuatro jornadas por su expulsión contra el Villarreal, la irrupción de Diomande ha sido un soplo de aire fresco para el ataque del Real Madrid. Su brillantez en la delantera y, sobre todo, su implicación defensiva ha hecho que Cucurella pueda estar más liberado. Pero para el español no está todo acabado para Vinicius: «Yo estoy cómodo con el que me toque. Yo lo que quiero siempre es jugar. Es verdad que quizás Vini no está en su mejor momento, pero hay que entender también que es una persona como cualquier otra», dijo.

«Lleva muchos años a su máximo nivel, siendo uno de los mejores jugadores del mundo y es normal, a todo el mundo lo ha pasado. A mí me ha pasado tener unos meses o unas semanas más complicadas. Al final, lo importante es que para nosotros es un jugador superimportante, que lo necesitamos en su máximo nivel. Creo que si él vuelve a su nivel y a su prime, pues podemos ser un equipo totalmente imparable. Lo que tenemos que hacer es ayudarle, animarle y, sobre todo, para que vuelva a su nivel», añadió.

Cucurella cree en Vinicius

Desde su llegada al Real Madrid, Cucurella ha vivido de cerca lo que es tener a Vinicius en la banda izquierda. También a Diomande. Dos opciones con las que el lateral está muy a gusto y que supone una bonita competencia para brindar muchas alegrías en el Santiago Bernabéu. «Si, por ejemplo, ahora mismo Vinicius marcase tres goles por partido, no se le diría nada. Al final depende del momento. Yo creo que cualquier jugador o equipo que tenga, por ejemplo Albini, en su mejor momento y que en una descanse, pero luego te coge el balón, se va de todos y te marca, pues no le dirías nada».

«Creo que es también un poco fácil el sentido de ahora criticar mucho a Vinicius, porque es verdad que quizás no está en su mejor momento y Diomande, también hay mucha gente que seguramente, como me pasó a mí cuando estaba en el Chelsea, que no lo había visto. Y ahora, pues lo ves cómo corre, cómo trabaja y tal y alucinas. Al final, mucha gente no habrá visto ningún partido del Leipzig, igual que yo cuando vine aquí a la selección; al principio la gente pensaba que me habían traído aquí para hacer de bonito», explicó en El Chiringuito.

Por último, Cucurella reconoció el gran futuro que tiene Diomande en el Real Madrid: «Es un chico muy joven que ha llegado ahora a un club y que yo creo que tiene muchas ganas de triunfar. También ha tenido una infancia dura y yo creo que se le nota que sabe que le ha costado mucho llegar aquí y que ahora no quiere perder esta oportunidad y quiere dar su 100%», concluyó.