El doble rasero de Tebas: critica a Mbappé y Vinicius cuando calló con el Barcelona tras no apoyar a Ceuta

Javier Tebas ha vuelto a demostrar su doble criterio y ha criticado a Vinicius, Mbappé y Konaté por no llevar la camiseta de apoyo a Ceuta, cuando el Barcelona en su totalidad se negó a ponérsela dos días antes y el presidente de la Liga no dijo nada.

«Me parece muy mal», ha dicho Tebas sobre lo ocurrido en Elche, donde los tres jugadores del Real Madrid se pusieron la camiseta de apoyo a Ceuta (con el lema «Todos somos caballas») sólo en su parte de encima, sin que se viera el mensaje, y además se la quitaron enseguida.

Según el presidente de la Liga, lo que hizo el Real Madrid fue «un acto institucional, un acto de club» y no «un acto personal donde haya que dar una opinión». «Salir toda la plantilla con la camiseta es un acto de club. El jugador tiene que salir con la camiseta. Porque salir con la camiseta doblada es como salir sin ella», ha dicho Tebas.

En su legítimo derecho a la opinión, el presidente de la Liga critica a Vinicius, Mbappé y Konaté, pero el asunto es que guardó silencio cuando el Barcelona no se sumó a esta misma iniciativa. Porque de los 11 jugadores titulares del Real Madrid en Elche, ocho sí se pusieron la camiseta. Del Barcelona, cero.

Y Tebas no dijo nada. El Barça fue el único club que no ha participado en esta iniciativa, que fue organizada por la Asociación Valenciana de Empresarios. Esta organización eligió los partidos Levante – Barcelona, Villarreal – Betis y Elche – Real Madrid para hacer llegar este mensaje de apoyo. De los cinco equipos, sólo el Barcelona se negó a llevar la camiseta.

Los equipos locales -Levante, Elche y Villarreal- lógicamente la vistieron, pero es que sus rivales, Betis y Real Madrid, también se sumaron. El conjunto blanco, por ejemplo, se podía haber negado. Y no lo hizo. Otra cosa es lo que hicieron a título individual Mbappé, Vinicius y Konaté. Pero el Real Madrid sí aceptó la petición realizada por el Elche y participó en el acto de apoyo a Ceuta con estas camisetas.

Quien no lo hizo fue el Barcelona. Y a Tebas no le pareció «mal», como sí le pasa ahora con el Real Madrid. Guardó silencio en otro ejemplo de doble criterio de un presidente de la Liga que de neutral tiene poco, por mucho que diga que es madridista.