Arbeloa vuelve a pescar en el Real Madrid: Manuel Ángel ficha por el Fulham

Manuel Ángel se ha convertido en nuevo jugador del Fulham. Su fichaje se ha hecho oficial alrededor de las 22:30 horas de este martes. El centrocampista de la cantera del Real Madrid ha pasado el pertinente reconocimiento médico en Londres, donde se ha cerrado su incorporación al conjunto inglés. El futbolista de 22 años pone así punto final a su etapa en Valdebebas para comenzar una nueva aventura en la Premier League a las órdenes de Álvaro Arbeloa.

«El Real Madrid C. F. y el Fulham FC han acordado el traspaso de nuestro jugador Manuel Ángel. Manuel Ángel llegó al Real Madrid en 2018 con tan solo 14 años y ha formado parte de nuestro club durante ocho temporadas. En 2022 ganó la Copa del Rey Juvenil, y en la temporada 2022-2023 ganó con el Juvenil A el triplete (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones). Este año ha debutado con el primer equipo. El Real Madrid siempre será su casa y agradece a Manuel Ángel su compromiso en todos estos años que ha pertenecido a nuestro club. El Real Madrid le desea lo mejor a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida», reza el comunicado del club blanco.

La operación se ha cerrado mediante un traspaso, aunque el Real Madrid mantiene el control sobre el futuro de uno de los centrocampistas con mayor talento que han pasado durante los últimos años por La Fábrica. El club blanco conserva el 50% de los derechos del jugador y también dispone de un derecho de tanteo que le permitirá igualar una futura oferta que pueda recibir el Fulham. Una fórmula que el Madrid viene utilizando habitualmente con aquellos canteranos en los que sigue confiando, pero que necesitan encontrar fuera los minutos que no pueden tener actualmente en el primer equipo.

Arbeloa vuelve a pescar en Valdebebas

Álvaro Arbeloa ha sido fundamental para que Manuel Ángel se decante por el Fulham. El entrenador conoce perfectamente al futbolista después de haberle dirigido en las categorías inferiores del Real Madrid. Manuel Ángel fue uno de sus hombres de confianza y el capitán de aquel Juvenil A que conquistó el Triplete nacional en 2023. Una generación especialmente importante de La Fábrica de la que también formaron parte jugadores como Gonzalo García o César Palacios.

Precisamente, Manuel Ángel se reencontrará con varios viejos conocidos en Londres. Será el tercer canterano madridista que pone rumbo al Fulham este verano después de Gonzalo García y César Palacios. Arbeloa ha encontrado en Valdebebas una fuente de talento que conoce perfectamente y, después de que Mourinho frenase la posibilidad de que Thiago Pitarch abandonase el Real Madrid, puso sus ojos en su antiguo capitán.

Una oportunidad para dar el salto

Manuel Ángel necesitaba encontrar una salida que le permitiese dar un paso adelante en su carrera. A sus 22 años, su situación en el Real Madrid era complicada por la enorme competencia existente en el centro del campo y durante los últimos días había estado pendiente de resolver definitivamente su futuro. Ahora aparece la Premier League y, especialmente, un entrenador que sabe perfectamente lo que puede ofrecer.

El Fulham se lleva un centrocampista organizador, inteligente y con una gran capacidad para interpretar el juego. Manuel Ángel destaca por su visión, su facilidad para manejar los tiempos del partido y su calidad con el balón. Además, ya sabe lo que significa competir con el primer equipo del Real Madrid y ha tenido minutos al máximo nivel, 125 en concreto (95 en Liga y 30 en Champions la pasada temporada).

Su futuro, salvo sorpresa, estará en Londres. El Real Madrid entiende que es el momento adecuado para que Manuel Ángel continúe creciendo lejos de Valdebebas, pero sin perderle completamente de vista. El Fulham le ofrece minutos, Premier League y, sobre todo, la confianza de un Arbeloa que le conoce como pocos. Manuel Ángel está a un paso de volver a ponerse a sus órdenes.