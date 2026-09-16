La realización de la Liga de Tebas ocultó el codazo de Osorio a Huijsen que Gil Manzano ni sancionó

La realización televisiva de la Liga de Tebas ocultó el codazo que Osorio, jugador del Elche, propinó a Huijsen durante el partido de este martes en el Martínez Valero. Esta acción, que era merecedora de tarjeta roja, sólo se repitió una vez. En una liga en la que se repiten hasta tres veces algún gesto de algún jugador en el banquillo, en el Elche – Real Madrid no se emitió bien una jugada clave y polémica.

En la primera parte, con 0-1 en el marcador, Abiel Osorio propinó un brutal codazo a Dean Huijsen de forma voluntaria. El jugador del Elche, que en la segunda parte marcó el gol del empate de su equipo, propinó un codazo tremendo al central, desentendiéndose por completo del balón. Gil Manzano ni sacó amarilla.

Más allá de que el árbitro en el césped no pusiera sanción a ese codazo (un error grave) y que el colegiado del VAR (González Francés) tampoco corrigiera la acción viéndolo por televisión (lo que es más grave todavía), en la realización de la retransmisión sólo se vio una vez la acción repetida. Y eso es ocultar lo ocurrido, porque en otras acciones polémicas sí se ponen varias tomas.

La realización, que depende de la Liga de Tebas, se limitó a poner una sola repetición y ya está. La jugada polémica no tuvo relevancia real en el resultado, ya que el Real Madrid acabó ganando por 2-3, aunque sí el jugador que debió ser expulsado, acabó marcando gol. Pero ese codazo ocurrió con 0-1.

No es esto nuevo en el torneo liguero. Son ya varias las ocasiones en las que acciones polémicas cuya decisión arbitral no está a favor del Real Madrid no se repiten con claridad. Y una posible tarjeta roja es suficiente para que los espectadores, que pagan mucho dinero por ver esta liga, tengan suficientes repeticiones para ver la acción.

Otra cosa es el VAR y su desastre por no intervenir en la jugada y llamar a Gil Manzano para que viera la jugada en el monitor. Y es que desde la sala VOR sí tienen más imágenes, por lo que no tiene nada que ver con la realización televisiva. Que sólo se viera una vez repetido el codazo no quita responsabilidad al VAR, que sí tiene más imágenes de la jugada.