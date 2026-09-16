Mourinho: «Jugar con Espí y Mbappé no es fácil porque el equipo pierde equilibrio»

José Mourinho atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Elche en el Martínez Valero. Arda Güler, Mbappé y Carlos Espí, en el descuento, hicieron los goles de un equipo blanco que terminó sufriendo tras desaprovechar una ventaja de dos goles. Vinicius sigue muy lejos del nivel que mostró algún día y los madridistas consiguen llegar al derbi, como mucho, a tres puntos del Barcelona.

«Tres puntos y nada más. Es igual que Hala Madrid y nada más. Después del primer tiempo pensábamos que haríamos tres, cuatro o cinco en el segundo, pero bajamos intensidad. Con Jude (Bellingham) y Brahim (Díaz) intento dar más consistencia en el centro del campo con Vini cansado. Jugó todos los partidos. Arda en esa posición también lo estaba. Hicieron el 1-2 y cuando vienes a estos estadios llenos, con ambientazos, un equipo que parece muerto te hace el segundo. El banquillo estaba lleno de talentos diferentes. Arriesgo más. El empate no servía. Riesgo máximo y hacemos el gol con jugadores de sentimiento de no perder los puntos. Un tramo final fortísimo y ellos no lo han conseguido», comenzó.

«Es más difícil para otros equipos que tienen menos jugadores y menos calidad. Veo a Anselmi, que tiene que jugar el sábado, y seguramente su plantilla tiene más dificultades que la nuestra. Hemos cambiado muchísimos jugadores para hoy. Solo Konaté y Kylian (Mbappé) han jugado los 90 minutos de estos partidos contra Inter, Rayo y hoy. Afortunadamente, tenemos un pequeño espacio hasta el partido del domingo», añadió Mourinho.

«La gente está unida, sin duda. Está motivada, tiene amistad, compromiso… En ese aspecto, intocables. Mi única crítica es que podemos matar partidos y no matamos y después hemos concedido la posibilidad a un adversario que parecía muerto de complicar la vida y dejarnos dos puntos porque hemos arriesgado. Cuando hago los cambios, del mismo modo que hemos ganado, podíamos haber perdido», remarcó.

«Espí tiene por delante a Mbappé…»

«Lo está haciendo bien. Está haciendo una contribución importante. Tiene por delante a Mbappé, que no es un jugador normal. Jugar con los dos juntos no es fácil, porque nos quedamos sin bandas y el equipo pierde equilibrio. Con los cambios del final lo arriesgo todo. Hemos ganado, podríamos perder, pero había que hacerlo», comentó sobre Espí.

«Está creciendo y se ve que tiene minutos en las piernas. El pase que hace en el segundo gol a lo mejor no lo hacía hace un mes atrás. Tiene muy buena capacidad de trabajo e inteligencia. No es fácil jugar tantos minutos con una tarjeta amarilla», prosiguió acerca de Yan Diomande.

Sobre la defensa, explicó lo siguiente: «No es sólo de cara al partido del domingo, es siempre. Me gusta que marquen goles, pero me gusta controlar los partidos. Cuando han metido sus goles, entregamos el control del juego. El entrenador del Elche lo ha hecho bien, ha hecho cambios que modificaron la estructura. Podría haber sido goleado, no tuvo miedo, tuvo coraje y nos ha complicado la vida. Teníamos el banquillo con muchas soluciones. Marcamos, ganamos, tres puntos y nada más».

A la hora de analizar la desconexión de los jugadores, fue claro: «Un partido entre comillas fácil no se cierra. Bajas la intensidad, pierdes el control, interpretas mal las facilidades que tenías y no es lo correcto. Te meten un gol, la vida cambia».

«¿Güler? Nadie es imprescindible»

También habló del encuentro de Güler: «No es imprescindible, nadie es imprescindible. Hago esos cambios porque estamos perdiendo el control. Vinicius terminó muy cansado, al igual que Arda Güler. Cuando hago los cambios, se olía que estaba perdiendo el control y nos empatan».

«Cuando el equipo ha estado bien, ellos han estado muy bien. Ellos trabajan bien la presión. Después, nuestro partido tiene tres caras. 2-0, de 2-2 y de matamos o morimos. Mientras hemos controlado, Tchouaméni y Valverde han hecho un trabajo muy bueno», explicó.

«Necesitan descansar. Mañana es libre, no hablo con el vestuario y el jueves ahí estamos. Si jugamos mal del 1 al 90, la preocupación es gigante. Cuando tenemos periodos top y otros en los que bajamos, preocupa, pero hemos ganado», cerró Mourinho.